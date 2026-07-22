Ο Γιώργος Βλάχος ξαναχτυπά: Κατέθεσε ερώτηση για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

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Ο Γιώργος Βλάχος για ακόμα μία φορά αποδεικνύει ότι δεν διστάζει να γίνει ενοχλητικός.

Τις προηγούμενες ημέρες ο βουλευτής σήκωσε θόρυβο διαχωρίζοντας τη θέση του για το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, για τη θητεία ΠτΔ, καθώς και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της ΝΔ με το κόμμα Σαμαρά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό.

Ο πολύπειρος βουλευτής σήμερα επανηλθε, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση για τα σπιτάκια ανακύκλωσης.

Ο Γιώργος Βλάχος ζητά από τον αρμόδιο υπουργό Τάσο Παπασταύρο να ενημερώσει τη Βουλή μεταξύ άλλων για το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης των σπιτιών ανακύκλωσης, τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τους συμμετέχοντες και τους αναδόχους.

Υπενθυμίζεται ότι η ΤΕΧΑΝ ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπερκοστολόγηση των σπιτιών ανακύκλωσης, που αγόρασαν από αυτήν η Περιφέρεια Αττικής και οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Υπολογίζεται ότι η τιμή του κάθε οικίσκου εκτοξεύτηκε τις 300.000 ευρώ τη στιγμή που στην αγορά κυμαίνεται στις 66.000 ευρώ.

Η ερώτηση του Γιώργου Βλάχου

«Επειδή η υπ’ αριθ. 7971/01.08.2025 ερώτηση που κατέθεσα σχετικά με το ζήτημα της ανακύκλωσης παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητη, και επειδή κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 882/25.05.2026 επίκαιρης ερώτησής μου δεν δόθηκαν απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα που τέθηκαν, ερωτάσθε:

Προτίθεται η Κυβέρνηση να μεριμνήσει για την πλήρη ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και των σχετικών δημόσιων πόρων;

Παράλληλα, ζητώ, μέσω της παρούσας Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, να κατατεθούν στη Βουλή από τον κατά την κρίση σας αρμόδιο Υπουργό τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν:

τον διαγωνισμό για την προμήθεια των λεγόμενων «Πράσινων Σπιτιών»,

το κόστος προμήθειας και εγκατάστασής τους,

τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,

τους συμμετέχοντες και τους αναδόχους,

την τύχη και τη διαχείριση των υλικών που συλλέγονται μέσω αυτών,

την ετήσια δαπάνη λειτουργίας του συστήματος,

καθώς και κάθε στοιχείο που αφορά τη διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών οικονομικών πόρων. και τέλος, τον αριθμό των εγκαταστάσεων («εργοστασίων») ανακύκλωσης που έχουν υποστεί πυρκαγιά, τον χρόνο και τον τόπο των περιστατικών, τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που καταστράφηκαν, τις εκθέσεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συμβάντων, καθώς και τα ποσά που είχαν εισπραχθεί από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών.

Τα ανωτέρω έγγραφα ζητούνται προκειμένου να δοθούν επιτέλους πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν επανειλημμένα τεθεί και να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων που αφορούν το σύστημα ανακύκλωσης».

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