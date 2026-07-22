Μάιο και όχι Μάρτιο κοιτάζει ο Μητσοτάκης για τις εκλογές με επένδυση στη «μία κάλπη» – Προσδοκίες στην άγρια κόντρα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ με ΕΛΑΣ

Takeaways by to pontiki AI Το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι ο ιδανικός χρόνος για τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών είναι ο Μάιος του 2027.

Η επιλογή αυτή βασίζεται στην πεποίθηση ότι η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος θα εντείνει την εσωτερική σύγκρουση για την ηγεμονία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η κυβέρνηση θεωρεί πως η αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα μεταφέρει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μακριά από την κριτική προς το κυβερνητικό έργο.

Καθώς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα ανταγωνίζονται για το ίδιο εκλογικό ακροατήριο, η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να προβάλει αποτελεσματικότερα το δίλημμα περί σταθερής διακυβέρνησης.

Παρά τις κοινωνικές πιέσεις και τα προβλήματα της καθημερινότητας, η κυβέρνηση ποντάρει στη στρατηγική φθορά των αντιπάλων της μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας.

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Όσο περνούν οι εβδομάδες, τόσο περισσότερο διαμορφώνεται στο κυβερνητικό επιτελείο η εκτίμηση ότι ο ιδανικός χρόνος για την προσφυγή στις κάλπες είναι η άνοιξη του 2027 και ειδικότερα ο Μάιος. Δεν πρόκειται μόνο για έναν θεσμικό ή ημερολογιακό σχεδιασμό. Πρόκειται κυρίως για μια πολιτική επιλογή που συνδέεται με την εκτίμηση ότι τους επόμενους μήνες η μεγαλύτερη πολιτική φθορά δεν θα αφορά την κυβέρνηση, αλλά τα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θα εισέλθουν σε μια παρατεταμένη μάχη μεταξύ τους για την κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτή η αναμέτρηση δεν θα είναι μια σύντομη προεκλογική αντιπαράθεση, αλλά μια μακρά διαδικασία πολιτικής φθοράς. Για να αναδειχθεί ένας κυρίαρχος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε η ΕΛ.Α.Σ. θα πρέπει να αφαιρέσουν ψήφους ο ένας από τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης θα μεταφερθεί από την αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης στη σύγκρουση μεταξύ των ίδιων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το πρώτο δείγμα αυτής της νέας πραγματικότητας εμφανίστηκε ήδη στην υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Μέχρι πρόσφατα το ζήτημα αποτελούσε σημείο κοινής αντιπαράθεσης απέναντι στην κυβέρνηση. Σήμερα όμως εξελίσσεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε μια περισσότερο πραγματιστική προσέγγιση, δηλώνοντας ότι, παρότι εξακολουθεί να διαφωνεί πολιτικά, δεν πρόκειται να καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη, καθώς έχουν ήδη δημιουργηθεί πραγματικά και νομικά δεδομένα. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι θα καταργήσει τον νόμο, παρά το γεγονός ότι ταυτόχρονα υποστηρίζει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η διαφωνία αυτή μεταφέρει το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς.

Με δεδομένο αυτό στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι μήνες εσωτερικού πολέμου στην Κεντροαριστερά, όχι μήνες σύγκλισης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε από το Action24 για νίκη των ιδεών του κόμματός του όσον αφορά τη θέση της ΕΛ.Α.Σ. για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται παντού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει περάσει σε ανοιχτή διμέτωπη επίθεση, βάζοντας στο στόχαστρο τον Τσίπρα με όρους αξιοπιστίας και εξαρτήσεων, ενώ στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι ο αγώνας παραμένει τυπικά μονομέτωπος. Τα υψηλά ντεσιμπέλ απέναντι στον Τσίπρα δείχνουν, όμως, ότι η μάχη για την ηγεμονία στην Κεντροαριστερά θα κριθεί μέχρι τελικής πτώσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ρένα Δούρου στο τιμόνι, αλλάζει κι αυτός γραμμή απέναντι στον πρώην πρόεδρό του, με το άρθρο 16 να ανοίγει επίσημα τον κύκλο της αντιπαράθεσης. Και στα δεξιά της κυβέρνησης, η πιθανή επιστροφή Σαμαρά από τη μια προκαλεί πονοκεφαλο από την άλλη όμως αρκετοί εκτιμούν ότι και τον κ. Σαμαρά δεν τον ευνοεί μια μακρά προεκλογική περίοδος καθώς θα πρέπει να αποφασισει αν θα κάνει το κόμμα του άμεσα η αν θα περιμένει ξανά την ανακοίνωση των εκλογών.

Επιπλέον θεωρούν ότι σε μια σειρά από ζητήματα όπως η οικονομία, το Δημόσιο, οι επενδύσεις, οι μεταρρυθμίσεις, η εξωτερική πολιτική τα δύο κόμματα θα αναγκαστούν να διαφοροποιούνται συνεχώς, καθώς θα απευθύνονται στο ίδιο περίπου εκλογικό κοινό. Η μάχη για τη δεύτερη θέση αποκτά έτσι στρατηγική σημασία, αφού όποιος επικρατήσει θα επιχειρήσει να αναδειχθεί σε βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο ηττημένος κινδυνεύει να εγκλωβιστεί σε μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας.

Αυτή ακριβώς η δυναμική εξηγεί γιατί στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για πρόωρες κάλπες μέσα στο 2026. Μια άμεση εκλογική αναμέτρηση δεν θα έδινε στην αντιπολίτευση το χρόνο για να αναδείξει τις διαφορές της. Αντίθετα, όσο παρατείνεται η πολιτική περίοδος μέχρι την άνοιξη του 2027, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. να ενταθεί, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να παρακολουθεί δύο πολιτικούς αντιπάλους να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ίδιο εκλογικό ακροατήριο.

Ο συλλογισμός, λοιπόν, είναι ότι κάθε μήνας που περνά αναγκάζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους, όχι απέναντι στην κυβέρνηση. Όσο περισσότερο διαφοροποιούνται, τόσο περισσότερο αλληλοτρώγονται σε κοινό εκλογικό σώμα, και τόσο ευκολότερα η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται στο δίλημμα που θέλει να θέσει, σταθερή διακυβέρνηση ή περίοδος αβεβαιότητας. Αν προσθέσει κανείς το πακέτο της ΔΕΘ, την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030 και την ανάγκη να αποσβεστεί πλήρως πολιτικά η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εφόσον η ετυμηγορία της δικαιοσύνης είναι θετική και για τους τέσσερις βουλευτές που έχουν παραπεμφθεί είναι εύκολο να καταλάβει κάποιος γιατί το Μαξίμου δεν βιάζεται.

Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν επίσης ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δίλημμα της σταθερότητας. Όσο περισσότερο η αντιπολίτευση παρουσιάζει εικόνα εσωτερικού ανταγωνισμού και αδυνατεί να διαμορφώσει κοινή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, τόσο ευκολότερα η κυβέρνηση θα μπορεί να επαναφέρει το ερώτημα ποιος μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικά την επόμενη ημέρα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το κυβερνητικό επιτελείο θεωρεί την εκλογική μάχη εύκολη. Γνωρίζει ότι η ακρίβεια, η καθημερινότητα και οι κοινωνικές πιέσεις εξακολουθούν να αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα για την κυβέρνηση. Ωστόσο, η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι, εφόσον η Νέα Δημοκρατία διατηρήσει την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις και η αντιπολίτευση συνεχίσει να αναλώνεται στη μάχη για την ηγεμονία της Κεντροαριστεράς, ο Μάιος του 2027 μπορεί να αποδειχθεί το χρονικό σημείο στο οποίο οι πολιτικοί συσχετισμοί θα είναι περισσότερο ευνοϊκοί για την κυβερνητική παράταξη.

Με άλλα λόγια, στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η επόμενη προεκλογική περίοδος δεν θα κριθεί μόνο από την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Θα κριθεί και από το ποιος θα πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και όσο αυτή η σύγκρουση εντείνεται, τόσο περισσότερο η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο πολιτικός χρόνος λειτουργεί υπέρ της.

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