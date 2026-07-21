Ιδιωτικά ΑΕΙ: Στην αντεπίθεση η ΕΛΑΣ μετά τη σύγκρουση με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά – Αν ήμασταν κυβέρνηση, δεν θα τα είχαμε ιδρύσει

Takeaways by to pontiki AI Η ΕΛΑΣ απάντησε στις επικρίσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, διευκρινίζοντας ότι δεν θα καταργήσει τα μη κρατικά πανεπιστήμια σε περίπτωση ανάληψης της διακυβέρνησης.

Η τομεάρχης Παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου, επικαλέστηκε την αρχή της ασφάλειας δικαίου και την ανάγκη προστασίας των φοιτητών που έχουν ήδη επενδύσει στη φοίτησή τους.

Το κόμμα δεσμεύτηκε για ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και του νόμου Πιερρακάκη, ώστε να διασφαλιστούν η ισονομία και τα αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια λειτουργίας.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ προτείνει την εισαγωγή στα πανεπιστήμια με βάση τη βαθμολογική κατάταξη του απολυτηρίου, στοχεύοντας στην αποφυγή δημιουργίας ενός ανεξέλεγκτου εκπαιδευτικού συστήματος.

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Στην αντεπίθεση πέρασε η ΕΛΑΣ, μετά τη σφοδρή κριτική που της άσκησαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη θέση της ότι, αν γίνει κυβέρνηση, δεν θα καταργήσει τα μη κρατικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν με νόμο της κυβέρνησης την ΝΔ, επικαλούμενη ασφάλεια δικαίου.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου, ξεκαθάρισε ότι «τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα ήταν η επιλογή να τα ιδρύσουμε εάν είμασταν κυβέρνηση διότι δεν θεωρούμε ότι λύνουν κάποιο υπαρκτό πρόβλημα στην Ελλάδα όσον αφορά την οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης άλλα είναι τα θέματα της Ανώτατης εκπαίδευσης και αφορούν την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης για εμάς. Αν η ΕΛΑΣ ήταν κυβέρνηση την προηγούμενη περίοδο δεν θα είχαμε ιδρύσει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».

Ωστόσο, επισήμανε ότι «τα ιδρύματα αυτά έχουν νομοθετηθεί και λειτουργούν και χιλιάδες νέοι έχουν επενδύσει ήδη στην φοίτησή τους σε αυτά τα ιδρύματα δημιουργώντας μια κατάσταση την οποία εμείς την αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα. Η ασφάλεια δικαίου των πολιτών δηλαδή το γεγονός ότι αφού νομοθέτησε η πολιτεία πήγα και έγραψα το παιδί μου εκεί το οποίο τώρα σπουδάζει και το οποίο περιμένει ότι θα πάρει κάποιο πτυχίο, είναι ύψιστης σημασίας ζήτημα για εμάς για αυτό δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης».

Βέβαια, δεσμεύτηκε ότι αν η ΕΛΑΣ γίνει κυβέρνηση «θα αλλάξουμε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας έτσι ώστε αυτό το κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα να λειτουργεί με όρους ισονομίας. Δηλαδή με τους όρους και τα εγνωσμένα ακαδημαϊκά κριτήρια που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και τα οποία διασφαλίζουν το ακαδημαϊκό επίπεδο των σπουδών αλλά και των πτυχίων τα οποία δίνονται. Εμείς θα αλλάξουμε τον νόμο Πιερρακάκη».

«Σήμερα», σημείωσε, «βρισκόμαστε στο σημείο όπου η ΕΛ.Α.Σ. παρουσιάζει και διεκδικεί να πείσει τους πολίτες με τις απόψεις της και με τις προτάσεις της με μια προοπτική διακυβέρνησης. Διακυβέρνηση σημαίνει όχι ότι διακόπτεις το κράτος και ανατρέπεις όλα όσα πιστεύανε οι πολίτες μέχρι εκείνη τη στιγμή αλλά ότι διαχειρίζεται την πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους πολίτες της και επειδή την αναλαμβάνουμε νομοθετούμε και ριζικά μεταβάλλουμε τον νόμο Πιερρακάκη με σκοπό να διασφαλίσουμε την ισονομία, και ισονομία σημαίνει ότι για ισότιμους τίτλους σπουδών θα πρέπει να έχεις αντίστοιχα κριτήρια ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας».

«Αν δείτε τους νόμους λειτουργίας ενός τμήματος ή ενός προγράμματος σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια σήμερα θα δείτε ότι έχουμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις ακόμα και στον τρόπο εισαγωγής, ακόμα και στην επιλογή προσωπικού. Εμείς θα νομοθετήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα ανεξέλεγκτο Ελ Ντοράντο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης», υπογράμμισε, ενώ όσον αφορά στην πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, είπε ότι «ο στόχος είναι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο στα τμήματα τα οποία υπάρχει περισσότερη ζήτηση από τις διαθέσιμες θέσεις, να γίνεται με βαθμολογική κατάταξη με βάση το βαθμό του απολυτηρίου. Όμως ένα απολυτήριο το οποίο θα έχει επίσης αναβαθμιστεί και η απόκτησή του θα γίνεται μέσα από διαδικασίες που τηρούν όλες τις καλές πρακτικές αδιαβλήτου που γνωρίζουμε σήμερα».

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