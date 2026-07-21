Βρετανία: Με 21 σφυριές σκότωσε την πρώην υπουργό Αν Γουίτικαμ ο 28χρονος – Κάμερα στο σπίτι της φέρεται να κατέγραψε το συμβάν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την πρώην υπουργό Αν Γουίτικαμ, την χτύπησε 21 φορές στο κεφάλι με σφυρί, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο σπίτι της, στις αρχές του μήνα, ανέφεραν σήμερα οι εισαγγελείς, κατά την προσαγωγή του ενώπιον δικαστηρίου.

Η 78χρονη Γουίτικαμ, σημαντικό στέλεχος του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ αλλά όχι και μέλος του κοινοβουλίου από το 2010, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη νοτιοδυτική Αγγλία στις 9 Ιουλίου, μία ημέρα μετά την επίθεση σε βάρος της.

A court has heard former MP Anne Widdecombe was allegedly hit 21 times with a hammer before her death in Devon. A 28 year old man from Rotherham has appeared in court accused of her murder. Read more here 👉 https://t.co/wn9QaDbXUF pic.twitter.com/sYIG2UCrg3 — Greatest Hits Radio South Yorkshire News (@GHR_SouthYorks) July 21, 2026

Ο Τζόσουα Κέρι, ένας 28χρονος λευκός Βρετανός από τη βόρεια Αγγλία οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ και κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Δεν έχει ζητήσει να κάνει κάποια συμφωνία με τις αρχές.

Ο εισαγγελέας Κασίφ Μάλικ είπε ότι μια κάμερα μέσα στο σπίτι της Γουίτικαμ κατέγραψε τα συμβάντα.

Σύμφωνα με τον Μάλικ, η πολιτικός επρόκειτο να δώσει μια συνέντευξη στις 8 Ιουλίου, σε απευθείας μετάδοση από το σπίτι της, αλλά δεν εμφανίστηκε. Την επομένη, ο προσωπικός βοηθός της ζήτησε από τον κηπουρό της να την αναζητήσει και εκείνος τη βρήκε νεκρή στο πάτωμα της κουζίνας.

Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα δείχνουν τον Κέρι να μπαίνει στο σπίτι της Γουίτικαμ ενώ εκείνη έτρωγε το μεσημεριανό της και να την ρωτάει: «Δεν φαντάζομαι να έχεις τραπεζικές κάρτες και ταυτότητα;» Στη συνέχεια την χτύπησε με το σφυρί, πήρε το πορτοφόλι της και έφυγε, είπε ο εισαγγελέας.

Διαβάστε επίσης:

Βαθαίνει η κρίση για τον Ζελένσκι – Γιατί απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας, προκαλώντας εκτεταμένες επικρίσεις και μαζικές διαδηλώσεις

Τρία ερωτήματα που θα κρίνουν τον πόλεμο στο Ιράν – Το δύσκολο στοίχημα του Τραμπ και η αμφισβήτηση της στρατηγικής του

Μέση Ανατολή: Το μεγάλο δίλημμα του Τραμπ – Εκεχειρία και νέες διαπραγματεύσεις ή συνέχιση του πολέμου;













