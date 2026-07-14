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14.07.2026 20:46

Βρετανία: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού των Συντηρητικών, ερευνώνται τυχόν σχέσεις με την αριστερά και την αναρχία

14.07.2026 20:46
Ann-Widdecombe

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Συνελήφθη 28χρονος, λευκός Βρετανός ως ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίτικαμ. 

Την υπόθεση έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική, με τις αρχές να έχουν στη διάθεση τους δύο εβδομάδες για να ασκήσουν διώξεις στον 28χρονο.

Σύμφωνα με τον Guardian ερευνάται, αν ο ύποπτος έχει σχέσεις με οργανώσεις της αριστεράς ή της αναρχίας. Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο οι συντηρητικές απόψεις της Γουίτικαμ για την ομοφυλοφιλία, να αποτέλεσαν κίνητρο.

Η  Αν Γουίτικαμ βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη δολοφονημένη στο σπίτι της σε αγροτική περιοχή της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Ήταν υπουργός των Συντηρητικών και το 2019 μεταπήδησε στο Reform UK. 

«Είναι σαφές ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση. Εργαζόμαστε ακόμη για να κατανοήσουμε την έκταση του σχεδιασμού ή της προετοιμασίας και το κίνητρο πίσω από αυτήν την επίθεση» ανέφερε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, Λόρενς Τάιλορ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου η τοπική αστυνομία συνέλαβε έναν λευκό Βρετανό ως ύποπτο για τη δολοφονία. Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής, που ανέλαβαν την έρευνα της υπόθεσης τη Δευτέρα, τον συνέλαβαν ξανά ως ύποπτο για προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών.

Η υπόθεση εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών στη Βρετανία, αφού δύο εν ενεργεία βουλευτές έχουν δολοφονηθεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

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