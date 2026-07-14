Axios: Ο Τραμπ ζητά από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις δυνάμεις του από Συρία και Λίβανο

Takeaways by to pontiki AI Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει στην αναδιάταξη των ισραηλινών δυνάμεων από τη Συρία και τον Λίβανο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στις περιοχές αυτές ενισχύει τις εντάσεις και ενέχει κινδύνους κλιμάκωσης.

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε την ανάγκη διατήρησης ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει πιέσεις για την απόσυρση των δυνάμεών της, ενώ παράλληλα επιδιώκει να διασφαλίσει την απουσία στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ στις επίμαχες περιοχές.

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Πέμπτη ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αρχίσει την αναδιάταξη των δυνάμεών του από τη Συρία και τον προέτρεψε να κάνει το ίδιο και στον Λίβανο, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές που είναι υπαρξιακές για την πολιτική του επιβίωση και την προσωπική του ελευθερία, ο Νετανιάχου είναι απίθανο να κάνει σημαντικά βήματα για να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από την περιοχή που κατέχει στη Συρία – ή να επιτρέψει περαιτέρω αναδιατάξεις στον Λίβανο πέρα ​​από αυτήν στην οποία έχει ήδη συμφωνήσει.

Ωστόσο, τα αιτήματα του Τραμπ αυξάνουν την πίεση στον Ισραηλινό ηγέτη. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) κατέχουν επί του παρόντος μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και της Νότιας Συρίας – μια παρουσία που η κυβέρνηση λέει ότι είναι απαραίτητη για να αποτρέψει μια άλλη εισβολή τύπου 7 Οκτωβρίου.

Ανώτερα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης θέλουν απεριόριστο έλεγχο σε αυτές τις περιοχές και ορισμένα πιέζουν ακόμη και για την ίδρυση εβραϊκών οικισμών εκεί.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι η παρουσία του ισραηλινού στρατού στο συριακό έδαφος δημιουργεί εντάσεις και θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση.

«Δεν σας θέλουν εκεί. Θα πρέπει να αναδιαταχθείτε», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι το ίδιο ισχύει και για τον Λίβανο.

«Ο Πρωθυπουργός, από την πλευρά του, έθεσε την ανάγκη για ζώνες ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε μια ημέρα μετά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος με τον Σύρο ομόλογό του, Άχμαντ αλ-Σαράα, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθούσε εδώ και μήνες να καταλήξει σε μια νέα συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, προτού τελικά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει να κάνει τις παραχωρήσεις που ζήτησε. Αυτές περιλάμβαναν τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων από το συριακό έδαφος που κατείχε από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά στη νότια Συρία, όπου Σύριοι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν κατά της παρουσίας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και συγκρούστηκαν με Ισραηλινούς στρατιώτες.

Την Τρίτη, Αμερικανοί μεσολαβητές συναντήθηκαν στη Ρώμη με Ισραηλινούς και Λιβανέζους διπλωμάτες για να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο που υπεγράφη από τις χώρες πριν από αρκετές εβδομάδες.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ισραήλ δεσμεύτηκε να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο «πιλοτικές ζώνες» που κατέχει αυτή τη στιγμή στο νότιο Λίβανο και να επιτρέψει στον λιβανέζικο στρατό να αναπτυχθεί εκεί.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη ανακατανεμηθεί από τις δύο περιοχές. Η λιβανέζικη κυβέρνηση θέλει να ξεκινήσει η διαδικασία και έχει απαιτήσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για περαιτέρω αποσύρσεις.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι θέλουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να επαληθεύσουν ότι οι «πιλοτικές ζώνες» είναι απαλλαγμένες από όπλα και στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ πριν μετακινηθούν σε άλλες ζώνες. Οι Λιβανέζοι λένε ότι ο αμερικανικός στρατός θα πρέπει να κρίνει αυτό.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios: «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει μια ισχυρή σχέση με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και το Ισραήλ ήταν πάντα ένας σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπήρξε μεγαλύτερος φίλος για το Ισραήλ και μαχητής της ειρήνης από τον Πρόεδρο Τραμπ».

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