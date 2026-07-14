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14.07.2026 19:41

Η γαλανόλευκη ξανά στην Αψίδα του Θριάμβου: Η ελληνική παρουσία στην παρέλαση της Ημέρας της Βαστίλης στο Παρίσι (Video)

14.07.2026 19:41
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Με έντονο συμβολισμό για την ευρωπαϊκή συνεργασία και τους αμυντικούς δεσμούς μεταξύ των συμμάχων, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η φετινή στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης. Η Γαλλία τίμησε την εθνική της επέτειο με μια τελετή διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς στο κέντρο των εκδηλώσεων βρέθηκαν η συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών και τα μηνύματα ενότητας και στρατηγικής ισχύος.

Την παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία παρακολούθησαν δεκάδες Ευρωπαίοι ηγέτες, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα και αεροπορικές δυνάμεις από συμμαχικές χώρες, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της φετινής διοργάνωσης.

Η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά στις εορταστικές εκδηλώσεις, τόσο μέσω της πολιτικής εκπροσώπησης, όσο και με την παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στην εξέδρα των επισήμων, παρακολουθώντας την παρέλαση μαζί με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή τελετή είχε η συμμετοχή δύο ελληνικών μαχητικών Rafale της 332 Μοίρας, τα οποία πέταξαν πάνω από τη γαλλική πρωτεύουσα ενταγμένα σε ευρωπαϊκό αεροπορικό σχηματισμό με γαλλικά και άλλα συμμαχικά αεροσκάφη. Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών αποτέλεσε χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της παρέλασης και ανέδειξε τη στενή σχέση συνεργασίας στον αμυντικό τομέα μεταξύ Αθήνας και Παρισιού.

Την ελληνική παρουσία στην παρέλαση συμπλήρωσε το πεζοπόρο τμήμα του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ, το οποίο παρήλασε στα Ηλύσια Πεδία κρατώντας την ελληνική σημαία. Το ελληνικό άγημα αριθμούσε 21 στελέχη, ενώ δύο δόκιμοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων συμμετείχαν σε τμήμα της γαλλικής École navale.

Από την παρέλαση του 1919 στην επιστροφή της γαλανόλευκης στο Παρίσι

Η φετινή εμφάνιση του ελληνικού αγήματος στην καρδιά του Παρισιού αποκτά ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, καθώς παραπέμπει σε μια αντίστοιχη στιγμή που σημειώθηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Στις 14 Ιουλίου 1919, μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ελληνικά στρατιωτικά τμήματα συμμετείχαν στη μεγάλη νικητήρια παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη γαλλική πρωτεύουσα και πέρασαν κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου. Η ιστορική εκείνη παρουσία έχει καταγραφεί και σε πίνακα, όπου απεικονίζονται Έλληνες στρατιώτες να διασχίζουν τα Ηλύσια Πεδία κρατώντας την ελληνική σημαία.

Εκείνη την περίοδο, η συμμετοχή της Ελλάδας στην παρέλαση συμβόλιζε τη θέση της χώρας στο πλευρό των νικητριών δυνάμεων της Αντάντ. Πάνω από εκατό χρόνια αργότερα, η γαλανόλευκη βρέθηκε ξανά στην ίδια εμβληματική λεωφόρο, σε μια διοργάνωση που αυτή τη φορά ανέδειξε την ευρωπαϊκή συνοχή, τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και τη συλλογική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

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