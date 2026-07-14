Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για την παρέλαση της Βαστίλης – Ελληνικά Rafale στον γαλλικό ουρανό

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Με ελληνική συμμετοχή πραγματοποιείται σήμερα στο Παρίσι η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Στη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα και 193 άλογα, ενώ ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα θα δώσουν δύο μαχητικά Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία θα πετάξουν πάνω από τα Ηλύσια Πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας.

Παράλληλα, στους εορτασμούς θα παρελάσουν και 500 στρατιώτες από τις χώρες που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων», σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό κύμα καύσωνα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, έχουν δυσκολέψει την καθημερινότητα, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη διεξαγωγή της παρέλασης.

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