Πιλότος έγραψε «Βαριέμαι» στον ουρανό με το αεροπλάνο και έγινε viral

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Ένας πιλότος της Ravenair σχημάτισε τη φράση «Βαριέμαι» στον ουρανό, πετώντας με το αεροπλάνο του πάνω από τις εκβολές του ποταμού Ντι, στα σύνορα Αγγλίας και Ουαλίας.

Το μήνυμα δεν ήταν ορατό με καπνό από το έδαφος, αλλά καταγράφηκε στην ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 μέσω της διαδρομής του αεροσκάφους.

Πτήση δύο ωρών από το Λίβερπουλ

Το αεροσκάφος της Ravenair απογειώθηκε από το Λίβερπουλ στις 11:25 το πρωί του Σαββάτου.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης δοκιμαστικής πτήσης πέρασε πάνω από:

τη χερσόνησο Γουίραλ,

το Τσέσαϊρ,

τη βόρεια Ουαλία,

τις εκβολές του ποταμού Ντι.

Στο σημείο αυτό, ανάμεσα στις περιοχές Τάλακρ και Γκρίνφιλντ, ο πιλότος σχημάτισε με κλειστές και γωνιώδεις στροφές τη φράση «I’m bored», δηλαδή «Βαριέμαι».

A pilot traced the words “I’m bored” with his aeroplane during a two-hour test flight.



“I think the pilot was literally a bit bored as it was just a test flight. Mind you, it was pretty skilful flying.”



🔗: https://t.co/uFax3iSelV pic.twitter.com/l6XuZWs9Pu July 13, 2026

Χρειάστηκε 20 λεπτά για το μήνυμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, ο πιλότος χρειάστηκε περίπου 20 λεπτά για να χαράξει τη φράση των επτά γραμμάτων.

Το μήνυμα σχηματίστηκε:

σε ύψος περίπου 335 μέτρων,

με ταχύτητα λίγο μικρότερη από 185 χιλιόμετρα την ώρα.

Η πτήση ήταν δοκιμαστική

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ο πιλότος είναι εκπαιδευτής πτήσεων, ηλικίας μεταξύ 20 και 29 ετών.

Είχε απογειώσει ένα μικρό αεροσκάφος τύπου Piper Tomahawk για δοκιμαστική πτήση, μετά την αντικατάσταση εξαρτήματος, πιθανότατα ενός κυλίνδρου του κινητήρα.

Η πτήση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το αεροσκάφος λειτουργούσε κανονικά, αν και η διαδρομή που ακολούθησε ο πιλότος δεν είχε εγκριθεί.

Δεν θα τιμωρηθεί ο πιλότος

Ο διευθυντής επιχειρήσεων της Ravenair, Γουέιν Μπάρετ, δήλωσε ότι ο πιλότος δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει συνέπειες.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον χειρισμό ιδιαίτερα επιδέξιο, επισημαίνοντας ότι ο πιλότος χρειάστηκε μεγάλη συγκέντρωση για να σχηματίσει σωστά τις λέξεις.

Το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στο υπόστεγο μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής πτήσης.

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