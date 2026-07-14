Παλιές ταυτότητες: Δόθηκε παράταση έως και τον Σεπτέμβριο του 2027 για την αντικατάστασή τους, περιορισμένη η χρήση τους

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Παρ’ ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα είναι εφικτό να χρησιμοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, καθώς δόθηκε παράταση, η χρήση τους θα είναι περιορισμένη.

Συγκεκριμένα, σε ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.

Ασφαλώς, όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο.

Στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024 δημοσιεύτηκε η σχετική υπουργική απόφαση, που προβλέπει πως οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συνδέονται με την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη επιβεβαίωση στοιχείων και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για κάθε συναλλαγή.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παλιό δελτίο ταυτότητας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ούτε ως ταξιδιωτικό έγγραφο.

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες αφορά η ρύθμιση

Η παράταση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες.

Η αποδοχή τους αφορά μόνο τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται επίσης τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον βρίσκονται σε ισχύ.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, καθώς αρκετοί πολίτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία αντικατάστασης.

Οριστική κατάργηση και έκδοση

Η πλήρης απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας των συναλλαγών με το Δημόσιο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027.

Μετά την ημερομηνία αυτή, οι παλιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές από τις δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν το νέο δελτίο ταυτότητας.

Για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή των σχετικών παραβόλων πριν από την επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του νέου δελτίου.

Για πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ απαιτείται και ένσημο Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.

Η διαδικασία αρχίζει με ηλεκτρονικό ραντεβού στην αρμόδια Αρχή Έκδοσης, με βάση τη διεύθυνση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του πολίτη.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού στην περιοχή ενδιαφέροντος, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει διαφορετικό αστυνομικό τμήμα.

Η παρουσία στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωτικά αυτοπρόσωπη. Εκεί πραγματοποιούνται η αίτηση και η επιβεβαίωση των στοιχείων που αντλούνται από το «Μητρώο Πολιτών» ή το δημοτολόγιο.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο μέσω της πλατφόρμας myPhoto του gov.gr.

Στην περίπτωση φωτογράφου, ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος συνδέεται με τον ΑΦΜ του ώστε να ανακτηθεί η φωτογραφία από την υπηρεσία.

Θέλει μάρτυρα η πρώτη έκδοση

Για την πρώτη έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται η παρουσία μάρτυρα, ο οποίος επιβεβαιώνει τα στοιχεία του αιτούντος.

Στις περιπτώσεις ανηλίκων, ως μάρτυρας μπορεί να παρευρεθεί γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας, ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια υπηρεσία ώστε να προγραμματιστεί νέα διαδικασία έκδοσης.

Η παραγωγή και προσωποποίηση των νέων δελτίων πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο μέσος χρόνος παράδοσης υπολογίζεται περίπου στις επτά εργάσιμες ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα στα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, διευκολύνοντας τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών.

Η παράταση για τις παλιές ταυτότητες δίνει περισσότερο χρόνο στους πολίτες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην αντικατάστασή τους, χωρίς όμως να αλλάζει τον βασικό σχεδιασμό για την πλήρη μετάβαση στις νέες ταυτότητες έως το 2027.

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