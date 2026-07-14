Μουντιάλ 2026: Ακόμη μεγαλύτερο το σκάνδαλο με τον Μπαλογκάν – Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη χωρίς ψηφοφορία

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Το σκάνδαλο με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Φιλαρίν Μπαλογκάν στο Μουντιάλ, αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Δημοσίευμα των The Times αποκάλυψε πως μετά την απαίτηση Τραμπ για να μην μετρήσει η κόκκινη κάρτα και να παίξει ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής κόντρα στο Βέλγιο, η FIFA όχι μόνο του έκανε το χατίρι, αλλά δεν τήρησε καν τα πρωτόκολλα, καθώς η ακύρωση της κάρτας δεν έγινε με ψηφοφορία, αλλά με «απόφαση του ενός»!

Η εφημερίδα μάλιστα αποκάλυψε και το πρόσωπο που το έκανε αυτό. Ηταν ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, Μοχάμαντ Αλ-Καμάλι, ο οποίος έλαβε μόνος του την απόφαση αυτή, χωρίς να ζητήσει τη συμμετοχή κανενός από τα υπόλοιπα 17 μέλη της επιτροπής.

Αυτό αφήνει ακόμη πιο έκθετη την διοίκηση της ομοσπονδίας, η οποία δέχτηκε επίθεση ακόμη και από την UEFA που χαρακτήρισε την απόφαση «πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο παραδέχθηκε ότι ο Τραμπ τον κάλεσε για την υπόθεση της κόκκινης κάρτας, αλλά επέμεινε ότι είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο πως την υπόθεση χειριζόταν «ένα ανεξάρτητο δικαιοδοτικό όργανο», το οποίο «θα αποφάσιζε εν ευθέτω χρόνω μέσω των αρμόδιων οργάνων».

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