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14.07.2026 09:48

Μουντιάλ 2026: Ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ της Σενεγάλης αποδείχθηκε… γυναικολόγος – Πώς τους ξεγελούσε επί 10 χρόνια

14.07.2026 09:48
senegali-giatros

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Θύμα απάτης έπεσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης, η οποία μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ στη φάση των «32», ήρθε να ανακαλύψει πως ο επί δέκα χρόνια επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ομάδας, δεν είχε την ειδικότητα που χρειάζονταν οι διεθνείς, αλλά αυτή του… γυναικολόγου.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Αμπντουλαγέ Φαλ.

«Ο επικεφαλής γιατρός μας δεν έχει το απαιτούμενο ακαδημαϊκό προφίλ. Ο δόκτωρ Φέντιορ είναι γυναικολόγος και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα αργά. Αρκετοί παίκτες στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας και ιατρικής παρακολούθησης υπό την επίβλεψη του γιατρού», ανέφερε.

Μάλιστα, τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως υπήρξαν αρκετοί παίκτες που αρνούνταν να συνεργαστούν με τον συγκεκριμένο γιατρό και να δεχτούν τη φροντίδα του θεωρώντας από την πείρα τους πως ήταν ανεπαρκής για τα καθήκοντά του.

Κι όμως, παρέμεινε σε μια τόσο υπεύθυνη θέση, έχοντας να διαχειριστεί τραυματισμούς παικτών εκατομμυρίων ευρώ όπως ο Σαντιό Μανέ για μια δεκαετία.

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