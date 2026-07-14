Λαμία: Από τοπικό κατάστημα προμηθεύτηκαν τα κοτόπουλα με σαλμονέλα έξι καταστήματα – Ψάχνουν τον ενδιάμεσο και την μονάδα εκτροφής

Takeaways by to pontiki AI Τουλάχιστον έξι καταστήματα στη Λαμία προμηθεύτηκαν μολυσμένα με σαλμονέλα κοτόπουλα από τοπικό προμηθευτή, προκαλώντας τη νοσηλεία πάνω από τριάντα ατόμων.

Οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή και διεξάγουν ελέγχους για τον εντοπισμό της μονάδας εκτροφής και των ενδιάμεσων συνεργατών.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες ημέρες προληπτικά.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης στη Λαμία και σε άλλες περιοχές της Φθιώτιδας για την πλήρη διερεύνηση του ζητήματος.

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Από τοπικό κατάστημα προμηθεύτηκαν τα κοτόπουλα με σαλμονέλα τουλάχιστον έξι καταστήματα στη Λαμία.

Το κατάστημα προμήθευε τα μαγαζιά από τα οποία κατέληξαν στο νοσοκομείο πάνω από 30 άτομα, εκ των οποίων οι 17 νοσηλεύονται ακόμη.

Ο προμηθευτής έχει ήδη εντοπιστεί, ενώ πλέον οι έρευνες στρέφονται το να εντοπιστεί η μονάδα εκτροφής των κοτόπουλων, αλλά και ο ενδιάμεσος.

«Στείλαμε επόπτη με κτηνίατρο και γίνεται έλεγχος σε όλα τα καταστήματα εστίασης, από τα οποία έφυγαν τα ύποπτα κοτόπουλα, ελέγξαμε τους υπαλλήλους όλους. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ωμά κοτόπουλα τα στείλαμε σε εργαστήριο στη Χαλκίδα, προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής», είπε στο Star Κεντρικής Ελλάδας, ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς, Ανδρέας Τοουλιάς και πρόσθεσε:

«Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε άλλα κρούσματα, το κοτόπουλο είναι ύπουλο τρόφιμο ειδικά το καλοκαίρι. Έχουμε καταλήξει από πού προέρχεται και ψάχνουμε να μην προμηθευτεί ξανά και πιστεύω ότι το έχουμε πιάσει».

ΕΟΔΥ: Ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 μέρες

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να μην τρώνε κοτόπουλο για τις επόμενες 2-3 ημέρες.

«Επειδή θα υπάρξουν και αλλά κρούσματα μέχρι να τελειώσεις αυτό, δεν χρειάζεται πανικός. Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στη Λαμία. Ο χρόνος επώασης είναι 3-4 ημέρες επομένως μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει από την παρτίδα και να εκδηλώσει συμπτώματα αργότερα» ανέφερε στην ΕΡΤ.

Να σημειωθεί πως κλιμάκια του ΕΟΔΥ κάνουν επιτόπιους ελέγχους σε καταστήματα στη Λαμία και σε άλλες περιοχές της Φθιώτιδας.

Αυτό που έχει προκύψει είναι ότι η παρτίδα με τα μολυσμένα κοτόπουλα, προέρχονται από την ίδια εταιρεία.

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