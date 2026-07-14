Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 24χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ στον Πειραιά

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Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ επί της οδού Μήλου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 24χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό τους.

Τα αίτια του θανάτου τους παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσουν η ιατροδικαστική εξέταση και τα αποτελέσματα της έρευνας των αρμόδιων Αρχών.

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