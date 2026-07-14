Καραμπόλες με το κόμμα Σαμαρά: Η αιφνίδια αιχμή Γεωργιάδη για συνεργασία και το πρόσωπο του πρωθυπουργού

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Η χθεσινή αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός δεν βάλει ως όρο να μην είμαι στην ηγεσία της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξάφνιασε πολλούς ενώ παράλληλα έφερε πολλές συζητήσεις γύρω από την δημοσκοπική εικόνα της ΝΔ.

«Πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα» ανέφερε σε συνέντευξη του ο υπουργός Υγείας για τον Αντώνη Σαμάρα και πρόσθεσε ότι «ο Σαμαράς μπορεί να μας βλάψει ως προς τη συντηρητική μας ψήφο μπορεί, προφανώς κάτι θα μας κόψει» είπε.

Στην συνέχεια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, αν δεν θέλει να είναι άλλος πρωθυπουργός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είπε: «Εάν ο κ. Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σας έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στη Βουλή, όπως θα μιλάγαμε με τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά, αλλά εάν ο όρος είναι “με άλλον πρωθυπουργό”, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει».

Η αναφορά αυτή του Αδωνι Γεωργιάδη έφερε πολλές συζητήσεις καθώς περιείχε δύο παραδοχές. Κατ’ αρχήν ότι η ΝΔ μπορεί να βρεθεί σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση στις εκλογές και ίσως χρειαστεί να απευθυνθεί ακόμα και στον πρώην πρωθυπουργό προκειμένου να κυβερνήσει.

Το δεύτερο θέμα είναι ακόμα πιο πολύπλοκο αφού ο υπουργός υγείας εμφανίστηκε να υιοθετεί τα σενάρια τα οποία κυκλοφορούν εδώ και καιρό για τον Αντώνη Σαμάρα. Το να αποδέχεται ο υπουργός υγείας ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να βάλει προϋποθέσεις προκειμένου να συνεργαστεί με την ΝΔ και η προϋπόθεση αυτή να αφορά τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ένα ζήτημα που μέχρι πρότινος το συζητούσαν ψηφίστε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ότι ο Αδωνις Γεωργιάδης το είπε δυνατά και δημόσια προφανώς αναβαθμίζει το θέμα και παράλληλα με τον τρόπο του το θέτει σε δημόσια διαβούλευση.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης κράτησε αποστάσεις, από το σενάριο της συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, παραπέμποντας στη λαϊκή ετυμηγορία: «Εμείς έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλά κόμματα το θέμα είναι ότι το βράδυ των εκλογών ο κόσμος θα δείξει τι θέλει. Αν για παράδειγμα αν το βράδυ των εκλογών ο κόσμος μας δώσει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία δεν θα έχει δώσει ένα μήνυμα; Θα αξιολογηθεί τότε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων».

Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα εκλογικά σενάρια επανέλαβε ότι μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, που μπορούμε να πετύχουμε με σκληρή δουλειά, υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων μας και κοστολογημένο πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030. Επεσήμανε μάλιστα ότι χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παρά τη θερινή περίοδο που διανύουμε, η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. Και οι ανακοινώσεις του ΠΘ στη ΔΕΘ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο δεν θα αφορούν μόνο την επόμενη χρονιά, αλλά και την επόμενη τετραετία. Εργαζόμαστε εντατικά σε όλα τα επίπεδα για να διαμορφώσουμε σοβαρές και ρεαλιστικές προτάσεις, που θα μπορούν να εφαρμοστούν και δεν θα κοροϊδεύουν τους πολίτες. Και προβάλλοντας το έργο μας, που είναι σημαντικό, θα ζητήσουμε από την κοινωνία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας.

Αλλά και συνολικά τα στελέχη της κυβέρνησης εμφανίστηκαν να κρατάνε αποστάσεις από το σενάριο αυτό λέγοντας ότι «ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής. Απέναντι στα σενάρια συνεργασίας με το κόμμα Σαμάρα ανέφεραν ότι εμείς απαντάμε με κάποια μη διαπραγματεύσιμα ζητήματα, όπως είναι ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών. Και δεύτερον, για το συγκεκριμένο σενάριο, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη, τους Πρωθυπουργούς τους εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών, το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα, για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος».

Οι ίδιοι άνθρωποι πρόσθεταν μάλιστα ότι «παρά το ότι είμαστε στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησης και είναι λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει μια κόπωση του εκλογικού σώματος, το γεγονός ότι η ΝΔ είναι τόσο πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις, είναι απόδειξη ότι μια μερίδα σημαντική των συμπολιτών μας βλέπει ότι γίνονται πολλά προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, που είναι πανευρωπαϊκό. Επιχειρούμε να το αντιμετωπίσουμε, όπως όλες οι κυβερνήσεις της ΕΕ με ελέγχους στην αγορά, με μειώσεις φόρων και με αυξήσεις εισοδημάτων, αλλά και με μια συνολικότερη προσπάθεια για την οικονομία. Η οικονομία πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και δουλειά μας είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά και μένοντας μακριά από τις μαγικές συνταγές, γιατί τέτοιες μαγικές συνταγές εμείς δεν διαθέτουμε».

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