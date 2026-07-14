Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις

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Η ενεργειακή διαχείριση παύει να αποτελεί μια απλή πρακτική περιορισμού του λειτουργικού κόστους και μετατρέπεται σε στρατηγικό εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό επισημαίνει η Bureau Veritas, υπογραμμίζοντας ότι οι αυξανόμενες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, οι νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και το διαρκώς αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο οδηγούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση μιας πιο οργανωμένης ενεργειακής στρατηγικής.

Όπως αναφέρει ο διεθνής οργανισμός επιθεωρήσεων, πιστοποίησης και δοκιμών, η ενεργειακή διαχείριση δεν αφορά πλέον μόνο τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, αλλά κάθε επιχείρηση που επιδιώκει να περιορίσει τους κινδύνους, να βελτιώσει την αποδοτικότητά της και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς.

«Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον όπου το ενεργειακό κόστος παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, ενώ η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων. Η ενεργειακή διαχείριση δεν αποτελεί πλέον μια επιμέρους τεχνική διαδικασία, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο που συμβάλλει στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της λειτουργίας και στην καλύτερη προετοιμασία για τις προκλήσεις των επόμενων ετών», επισημαίνει η Bureau Veritas.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική ξεκινά από την ακριβή καταγραφή της κατανάλωσης. Η συνεχής παρακολούθηση των ενεργειακών δεδομένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν σημεία σπατάλης, να αξιολογούν τις παρεμβάσεις που απαιτούνται και να λαμβάνουν αποφάσεις που οδηγούν σε άμεση εξοικονόμηση πόρων.

Η Bureau Veritas σημειώνει ότι ακόμη και παρεμβάσεις περιορισμένου κόστους, όπως η σωστή συντήρηση του εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή η αναβάθμιση επιμέρους συστημάτων, μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση ενέργειας και το συνολικό λειτουργικό κόστος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους εταιρικούς στόλους οχημάτων, οι οποίοι αποτελούν σημαντική πηγή ενεργειακής κατανάλωσης για πολλές επιχειρήσεις. Η παρακολούθηση της κατανάλωσης καυσίμων, ο αποτελεσματικότερος σχεδιασμός των δρομολογίων, η εκπαίδευση των οδηγών και η σωστή συντήρηση των οχημάτων μπορούν, σύμφωνα με τη Bureau Veritas, να περιορίσουν τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Όπως επισημαίνεται, η αξία της ενεργειακής διαχείρισης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε περιόδους αβεβαιότητας στις αγορές ενέργειας. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αξιόπιστα συστήματα παρακολούθησης μπορούν να εκτιμούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιπτώσεις από τις διακυμάνσεις των τιμών, να σχεδιάζουν εγκαίρως τις επενδύσεις τους και να λαμβάνουν πιο ασφαλείς επιχειρηματικές αποφάσεις.

Παράλληλα, η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει εξελιχθεί σε παράγοντα που επηρεάζει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την αξιολόγηση από επενδυτές και πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και τις σχέσεις των επιχειρήσεων με πελάτες και συνεργάτες, οι οποίοι δίνουν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στις επιδόσεις τους σε θέματα βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Bureau Veritas αναδεικνύει τη σημασία του διεθνούς προτύπου ISO 50001, το οποίο παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να οργανώνουν συστηματικά τις διαδικασίες τους, να θέτουν μετρήσιμους στόχους και να αξιολογούν διαρκώς τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

Η εφαρμογή του προτύπου, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Συμβάλλει στη συνολική βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης, διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων με βάση πραγματικά δεδομένα, ενισχύει την αξιολόγηση των επενδύσεων και καλλιεργεί κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης με τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Η Bureau Veritas υπενθυμίζει ακόμη ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθιστά την ενεργειακή διαχείριση ολοένα σημαντικότερη. Ο νόμος 4342/2015, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, προβλέπει ενεργειακούς ελέγχους για τις μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί την εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. Παράλληλα, ο νόμος 4936/2022 για την κλιματική ουδετερότητα ενισχύει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ως προς τη μείωση των εκπομπών και την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

«Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία αποτελεί πλέον μόνο μία πτυχή της ενεργειακής διαχείρισης. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σήμερα σε οργανωμένα συστήματα παρακολούθησης και βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία, περιορίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και δημιουργούν ισχυρότερες προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη», καταλήγει η Bureau Veritas.

Όπως εκτιμά ο οργανισμός, η ενεργειακή διαχείριση θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς θα συνδέει άμεσα τη μείωση του κόστους, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

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