Bureau Veritas: Οι κανόνες ESG αυξάνουν τη ζήτηση για πιστοποιήσεις, επαληθεύσεις και υπηρεσίες αξιολόγησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα αλλάζουν τις προτεραιότητες των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη ζήτηση για υπηρεσίες πιστοποίησης, επαλήθευσης και αξιολόγησης συμμόρφωσης. Καθώς τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση) αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποφάσεις επενδυτών, τραπεζών και θεσμικών φορέων, οι επιχειρήσεις καλούνται να τεκμηριώνουν με αξιόπιστα στοιχεία τις επιδόσεις τους.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την αγορά των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, οι οποίοι αναλαμβάνουν να επιβεβαιώσουν ότι οι οργανισμοί συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τη Bureau Veritas Hellas, το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για υπηρεσίες πιστοποίησης ενισχύεται σταθερά, καθώς η συμμόρφωση σε ζητήματα βιωσιμότητας συνδέεται πλέον όχι μόνο με τις κανονιστικές υποχρεώσεις, αλλά και με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, την ενίσχυση της αξιοπιστίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Η ζήτηση αφορά τόσο τα καθιερωμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος όσο και εξειδικευμένα πρότυπα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τις κοινωνικές επιπτώσεις και την εταιρική διακυβέρνηση.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφεται σε κλάδους όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές, η βιομηχανία, η ενέργεια και οι υπηρεσίες, όπου οι απαιτήσεις συμμόρφωσης αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η αξιόπιστη τεκμηρίωση των επιδόσεών τους σε θέματα ESG αποτελεί πλέον σημαντικό παράγοντα στις σχέσεις τους με επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πελάτες.

Η Bureau Veritas Hellas, μέλος του διεθνούς ομίλου Bureau Veritas με παρουσία σε περισσότερες από 140 χώρες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στους τομείς της πιστοποίησης, της επιθεώρησης, της επαλήθευσης και της αξιολόγησης συμμόρφωσης, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις στην εφαρμογή διεθνών προτύπων.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της εταιρείας, η βιωσιμότητα μετατρέπεται πλέον από μια προαιρετική επιχειρηματική επιλογή σε βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Οι αυξημένες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την πίεση από επενδυτές και την κοινωνία, οδηγούν ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση δομημένων συστημάτων διαχείρισης και στην ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιδόσεών τους.

Ενδεικτική της διεύρυνσης της αγοράς είναι και η πρόσφατη πιστοποίηση του BeWell Festival, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού φεστιβάλ fitness και wellness, σύμφωνα με το πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης εκδηλώσεων ISO 20121 από τη Bureau Veritas. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτυπώνει ότι οι αρχές της βιωσιμότητας επεκτείνονται πλέον σε ολοένα περισσότερους κλάδους της οικονομίας, πέρα από τη βιομηχανία και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν ότι η ζήτηση για υπηρεσίες πιστοποίησης και επαλήθευσης θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, καθώς η βιωσιμότητα ενσωματώνεται σταδιακά στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής και εξελίσσεται σε βασικό κριτήριο αξιολόγησης των εταιρειών.

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