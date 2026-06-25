Νέα συλλογική σύμβαση στην Τράπεζα Πειραιώς – Κατώτατος μισθός στα 1.700 και αυξήσεις σε όλους ως 305 ευρώ

Tην υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσαν συσχετιζόμενοι φορείς, με την οποία θεσπίζεται κατώτατος μισθός 1.700,00 ευρώ για όλους, πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις μέχρι 305 ευρώ στην τριετία 2027-2029 και άμεσες παροχές αξίας 660 ευρώ.

«Η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Πολλές, νέες Συλλογικές Συμβάσεις με υψηλότερες απολαβές και καλύτερους όρους εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους», τονίζει σε ανάρτησή της η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Μεταξύ άλλων, οι φορείς χαρακτηρίζουν ιστορική τη νέα σύμβαση, κάνοντας λόγο για τομές σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο που ξεπερνούν κατά πολύ κάθε άλλη σύμβαση που έχει υπογραφτεί την τελευταία δεκαπενταετία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με αίσθημα ευθύνης και ικανοποίηση, οι

– “Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς” (Σ.Ε.Τ.Π.),

– “Σύλλογος Εργαζόμενων Τράπεζας Αγροτικής – Πειραιώς” (Σ.Ε.Τ.Α.Π.),

– “Ενωτικός Σύλλογος Εργαζόμενων Τράπεζας Πειραιώς” (Ε.Σ.Ε.Τ.Π.) και

– “Σύλλογος Υπαλλήλων Τραπέζης Πειραιώς πρώην ΕΤΒΑ” (ΣΥΤΠ-ΕΤΒΑ)

ανακοινώνουν την υπογραφή μιας πραγματικά ιστορικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς. Ύστερα από διαπραγμάτευση που διήρ-κεσε περισσότερο από δύο μήνες, οι Σύλλογοί μας υπέγραψαν τη νέα ΕΣΣΕ, που φέρνει τομές σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο, ξεπερνώντας κατά πολύ κάθε άλλη σύμβαση που έχει υπογραφτεί την τελευταία δεκαπενταετία.

Με την νέα ΕΣΣΕ κατοχυρώνονται ουσιαστικά οφέλη για το σύνολο του προσωπικού, θέτοντας νέα δεδομένα για ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, πετύχαμε:

Θέσπιση Κατώτατου Μισθού 1.700,00 € για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις μέχρι 305,00 € για όλους στην τριετία 2027-2029, που θα δίνονται τμηματικά στην αρχή κάθε έτους.

Άμεσες παροχές αξίας 660,00 σε όλους τους εργαζομένους για το 2026.

Καθιέρωση νέων, πρόσθετων επιχειρησιακών επιδομάτων ευθύνης μέχρι και 80,00 €.

Ουσιαστική Ενίσχυση των Οικογενειακών και άλλων Κοινωνικών Επιδομάτων (αύξηση της παροχής τρίτεκνων & πολύτεκνων, μέτρα για την υπογεννητικότητα).

Σημαντική ρύθμιση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Διοίκηση της Τράπεζας, συμμεριζόμενη την οικονομική πραγματικότητα των εργαζόμενων, αποδέχτηκε τελικά το σύνολο των επιχειρημάτων των Συλλόγων μας και συνυπέγραψε την νέα Σύμβαση, που αλλάζει τα οικονομικά δεδομένα στην Τράπεζα, τον Κλάδο και ευρύτερα.

Υπογράψαμε μία συμφωνία προοπτικής και αναβάθμισης της ζωής των Εργαζόμενων!

Αναλυτική Παρουσίαση των Βασικών Σημείων της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην Τράπεζα Πειραιώς

Καθιέρωση Ελάχιστου Κατώτατου Μισθού 1.700,00 € για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς, από 01/02/2027.

Πραγματική συνολική προσαύξηση του επιχειρησιακού επιδόματος κατά 255,00 € για όλους στην τριετία 2027-2029, ασυμψήφιστη με μελλοντικές αυξήσεις ή οικειοθελείς παροχές:

+110,00 € από 1/1/2027, με το ποσό να ανέρχεται στα 160,00 €.

+60,00 € από 1/1/2028, με το ποσό να ανέρχεται στα 220,00 €.

+85,00 € από 1/1/2029, με το ποσό να ανέρχεται στα 305,00 €.

Καθιέρωση νέων, πρόσθετων επιχειρησιακών επιδομάτων ευθύνης ύψους 70,00 € και 80,00 € για ρόλους ευθύνης, τόσο στο δίκτυο καταστημάτων όσο και στις κεντρικές υπηρεσίες, ως εξής:

Καταστήματα

80,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλο branch manager

70,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλους UBO, PBO, SBO

Κεντρικές Υπηρεσίες

80,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλο senior manager

70,00 € για τους εργαζόμενους με ρόλο manager

Άμεσες παροχές σε όλους τους εργαζομένους για το 2026

Προπληρωμένη Κάρτα Σκλαβενίτη 250,00 €, από 01/07/2026, για όλους τους εργαζόμενους μέχρι και το επίπεδο ευθύνης senior manager και 100,00 €, για τους εργαζόμενους με επίπεδο ευθύνης director.

Έκτακτη εισφορά 210,00 € στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, από 01/09/2026, για όλους τους εργαζόμενους με αποδοχές μέχρι 5.000,00 €.

Μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, αξίας 200,00 € σε κάθε εργαζόμενο με επίπεδο ευθύνης κατώτερο του director, από 01/11/2026.

Ουσιαστική Ενίσχυση των Οικογενειακών και άλλων Κοινωνικών Επιδομάτων

Επίδομα τρίτεκνων & πολύτεκνων: Αύξηση κατά 50 €, από 1/9/2026 – διαμορφώνεται στα 150 € ανά παιδί, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών και το 25ο έτος.

Αύξηση κατά 50 €, από 1/9/2026 – διαμορφώνεται στα 150 € ανά παιδί, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών και το 25ο έτος. Επίδομα χηρείας: Αύξηση κατά 30 €, από 1/7/2027 – διαμορφώνεται στα 100 €.

Αύξηση κατά 30 €, από 1/7/2027 – διαμορφώνεται στα 100 €. Εφάπαξ ενίσχυση για την γέννηση τρίτου παιδιού και πάνω: Αύξηση κατά 3.000 € – φτάνει πλέον τα 5.000 €.

Διάταξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Κωδικοποίηση της Ειδικής Επιχειρησιακής Σύμβασης για την Τηλεργασία

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