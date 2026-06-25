Πιερρακάκης για εξωδικαστικό: Τον μετατρέψαμε σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Τα οφέλη του εξωδικαστικού μηχανισμού για την προστασία της πρώτης κατοικίας περιέγραψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μια ημέρα μετά την ψήφιση από τη Βουλή της ρύθμισης για τους δανειλήπτες του νόμου Κατσέλη.

Μιλώντας στο Mega, o υπουργός τόνισε ότι «μετατρέψαμε τον εξωδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας», υπογραμμίζοντας ότι «o εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει 240 δόσεις κατά βάση και 420 σε ορισμένες περιπτώσεις», ενώ για τη ρύθμιση για το νόμο Κατσέλη εξήγησε ότι «η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά σε συγκεκριμένο δανειολήπτη και θέλαμε να κάνουμε γενίκευση για όλους του Νόμου Κατσέλη. Εμείς κάναμε κάτι παραπάνω, που δεν το έλεγε η απόφαση. Δεν υπήρχε η λέξη αναδρομικότητα. Εμείς την εφαρμόζουμε αναδρομικά».

«Η πρόθεση του Νόμου Κατσέλη ήταν σωστή. Αν χρειάζεται να νομοθετήσουμε 16 χρόνια μετά δεν ήταν επαρκώς σαφές αυτό που νομοθετήθηκε» υπογράμμισε ο Κ. Πιερρακάκης, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «υπάρχει διαφορά στο λεξιλόγιο της αντιπολίτευσης και στην ψήφο τους. Μόνο το 22% των άρθρων καταψηφίστηκε κάτι που γίνεται μόνο σε διεθνείς συμβάσεις. Υπήρχε συμφωνία επί αυτού που φέραμε για το ιδιωτικό χρέος».

Όσον αφορά στο κόστος της ρύθμισης, ο υπουργός σημείωσε ότι «700 εκατ. το συνολικό κόστος του νομοθετήματος. 500 εκατ. η καθολικότητα και τα 200 η αναδρομικότητα. Από τα 200 εκατ. τα 100 τα βάζουν οι Τράπεζες», ενώ απαντώντας σε ενστάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με την καθολικότητα της ρύθμισης, υπογράμμισε ότι «από εκείνους που χάνουνε τη ρύθμιση, το 70% δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Εδώ κάνουμε μια ρύθμιση τόκων».

«Το ιδιωτικό χρέος δεν είναι συστημικό, είναι κοινωνικό. Είναι χαμηλότερο από το ευρωπαϊκό. Όσον αφορά στις τράπεζες, προσωπικά πιστεύω στο μέτρο. Ούτε υπερβολή, ούτε να μην κάνεις κίνηση. Οτιδήποτε δρα υπέρ της κοινωνίας και είναι λογικό και ισχύει σε όλον τον πλανήτη πρέπει να γίνεται. Χρειάζεται η χρυσή τομή. Δεν θα διστάσουμε να κάνουμε σωστή νομοθέτηση όταν και όπου χρειαστεί. Με μέτρο και όχι με ενοχοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Είναι εύκολο να λαϊκίσεις. Είναι δύσκολο να κάνεις χειρουργική παρέμβαση», επισήμανε.

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