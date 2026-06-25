Το πετρέλαιο επιστρέφει σε τιμές προ πολέμου, κάτω από τα 70 δολάρια κατρακυλά το WTI, στα 72 το Brent

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στην αγορά πετρελαίου καθώς η πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βελτίωσε τις προοπτικές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το αργό πετρέλαιο Brent υποχωρεί στα 72 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (25.6.2026) διευρύνοντας τις απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση και εξαφανίζοντας όλα τα κέρδη που είχαν σημειωθεί από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Είναι επίσης ενδεικτικό ότι το πετρέλαιο τύπου WTI υποχωρεί κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνεται η εμπιστοσύνη και η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει ενθαρρύνει περισσότερα δεξαμενόπλοια να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Η προσφορά έχει επίσης αυξηθεί σε βασικά τμήματα της αγοράς, με τους αγοραστές να αντιμετωπίζουν μια αύξηση της προσφοράς αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και άλλες εξαγωγικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Αφρικής.

Αλλαγή τάσης για το άμεσο spread του Brent

Επιπλέον, μια προσωρινή απόφαση των ΗΠΑ που επιτρέπει αγορές ήδη φορτωμένου ιρανικού πετρελαίου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διαθέσιμη προσφορά.

Αντανακλώντας το κλίμα της αγοράς, το άμεσο spread του Brent, ένας δείκτης που παρακολουθείται στενά, μετατοπίστηκε σε bearish contango την Τετάρτη για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Tα συμβόλαια του Brent Αυγούστου διαπραγματεύονται με έκπτωση σε σύγκριση με τα συμβόλαια του Σεπτεμβρίου (βρέθηκαν σε τιμές 73,34 δολάρια από 73,59 δολάρια αντίστοιχα) σηματοδοτώντας άμβλυνση των άμεσων ανησυχιών για την προσφορά και βελτίωση της βραχυπρόθεσμης διαθεσιμότητας αργού πετρελαίου.

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