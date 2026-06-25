ΕΝΦΙΑ με… μεζούρα, πρόστιμα στα ακίνητα και τέλος στα κόλπα με τις αποδείξεις καυσίμων

Με τη μεζούρα στο χέρι θα βρεθούν από το 2027 χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. Την ίδια ώρα, νέα πρόστιμα έως 1.000 ευρώ έρχονται για όσους αποκρύπτουν στοιχεία σχετικά με τη χρήση ακινήτων, ενώ μπαίνει φρένο και στο γνωστό «εμπόριο» αποδείξεων καυσίμων που χρησιμοποιούνταν για τη διόγκωση επαγγελματικών δαπανών.

Οι νέες ρυθμίσεις που προωθούνται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ επιχειρούν να κλείσουν τρία διαφορετικά μέτωπα: τις αποκλίσεις στα πραγματικά στοιχεία των ακινήτων, τις καταχρηστικές δηλώσεις που συνδέονται με επιδοτήσεις και ενισχύσεις, αλλά και τις πρακτικές φοροαποφυγής μέσω εικονικών επαγγελματικών εξόδων.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Μέχρι σήμερα, ο φόρος προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από το Κτηματολόγιο, τους τίτλους ιδιοκτησίας και τις οικοδομικές άδειες. Από το 2027, όμως, καθοριστικό ρόλο θα έχει και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου, η οποία θεωρείται από την πολιτεία το πιο αξιόπιστο εργαλείο αποτύπωσης της πραγματικής κατάστασης ενός ακινήτου.

Αυτό σημαίνει ότι σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος είναι μεγαλύτερη από εκείνη που εμφανίζεται στα επίσημα έγγραφα ή έχει αλλάξει η χρήση του ακινήτου, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Με απλά λόγια, όσοι έχουν περισσότερα τετραγωνικά από αυτά που εμφανίζονται στα χαρτιά τους θα κληθούν να πληρώσουν τον αντίστοιχο φόρο.

Η διάταξη, πάντως, δεν λειτουργεί μόνο προς μία κατεύθυνση. Σε περιπτώσεις όπου η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου αποδεικνύει ότι η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από αυτή που εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο ή στους τίτλους ιδιοκτησίας, τότε θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη επιφάνεια. Το υπουργείο επιχειρεί έτσι να συνδέσει τον φόρο με την πραγματική εικόνα του ακινήτου και όχι αποκλειστικά με τα παλαιά στοιχεία που υπάρχουν στους φακέλους.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι δεν θα επιβληθούν αναδρομικές κυρώσεις ούτε θα θεωρηθούν ανακριβείς οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9 ή τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις όπου προκύπτει μικρότερη επιφάνεια μέσω της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου.

Την ίδια ώρα, αυστηροποιείται σημαντικά το πλαίσιο λειτουργίας του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει την πλήρη ψηφιακή εικόνα της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Μέσω του μητρώου θα καταγράφονται στοιχεία σχετικά με τη χρήση κάθε ακινήτου, είτε πρόκειται για εκμίσθωση είτε για δωρεάν παραχώρηση.

Οι ποινές που προβλέπονται είναι ιδιαίτερα τσουχτερές. Πρόστιμο 500 ευρώ θα επιβάλλεται σε όσους δεν δηλώνουν εγκαίρως τη μίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση ενός ακινήτου μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει τα 1.000 ευρώ όταν υποβάλλονται ανακριβή στοιχεία και αυτά αξιοποιούνται για τη λήψη επιδομάτων, αγροτικών ενισχύσεων ή άλλων κρατικών παροχών.

Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει οικονομικό όφελος από την ανακριβή δήλωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ. Στο οικονομικό επιτελείο θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν τα φαινόμενα κατάχρησης κρατικών ενισχύσεων μέσω ελλιπών ή ψευδών δηλώσεων σχετικά με τη χρήση ακινήτων.

Το τρίτο μέτωπο αφορά τις επαγγελματικές αγορές καυσίμων και μια πρακτική που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αποδείξεις λιανικής από πρατήρια καυσίμων χρησιμοποιούνταν για να εμφανίζονται μεγαλύτερες επαγγελματικές δαπάνες και, κατά συνέπεια, χαμηλότερα φορολογητέα κέρδη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 το καθεστώς αλλάζει ριζικά. Για κάθε αγορά καυσίμων επαγγελματικής χρήσης θα απαιτείται η έκδοση τιμολογίου από το πρώτο ευρώ, με υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ του πελάτη. Οι απλές αποδείξεις λιανικής δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για την καταχώριση εξόδων από επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η νέα διαδικασία συνδέεται άμεσα με την πλατφόρμα myDATA, καθώς όλες οι επαγγελματικές δαπάνες καυσίμων θα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Έτσι, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις συναλλαγές και να εντοπίζουν ευκολότερα ύποπτες ή εικονικές δαπάνες.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: περισσότερες διασταυρώσεις, αυστηρότερος έλεγχος στα ακίνητα και λιγότερα περιθώρια για όσους επιχειρούν να αξιοποιήσουν «παραθυράκια» είτε για να πληρώνουν λιγότερο φόρο είτε για να εισπράττουν ενισχύσεις που δεν δικαιούνται.

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