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24.06.2026 17:39

Πώς μπαίνει τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

24.06.2026 17:39
kausima_venzini

Οριστικό τέλος στο «εμπόριο» αποδείξεων καυσίμων βάζει η απόφαση Α. 1129/2026 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Με αυτήν, από την 1η Ιανουαρίου 2027, για κάθε συναλλαγή χονδρικής (B2B) σε πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο, από το πρώτο ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις ενός πρατηρίου από οποιονδήποτε και να εκδώσει – έναντι αυτών – τιμολόγιο.

Κι αυτό, διότι από το νέο έτος, δεν θα γίνονται δεκτές, για την καταχώρησή τους στα έξοδα του επαγγελματία ή της επιχείρησης, απλές αποδείξεις λιανικής πώλησης καυσίμων (δηλαδή χωρίς ΑΦΜ πελάτη).

Εκμεταλλευόμενοι το προηγούμενο καθεστώς, που είχε θεσπιστεί πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακόμα δεν υπήρχε ηλεκτρονική τιμολόγηση και αυτόματη διαβίβαση στο myDATA, διάφοροι επιτήδειοι εμφάνιζαν δαπάνες, χωρίς να έχουν κάνει στην πραγματικότητα τα συγκεκριμένα έξοδα, με σκοπό να πληρώνουν λιγότερο φόρο.

Αυτονόητα, με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο myDATA, μέσω της έκδοσης του τιμολογίου.

Η απόφαση αυτή δεν επιφέρει καμία αλλαγή στα λογισμικά των πρατηρίων, αφού – ούτως ή άλλως – και σήμερα εκδίδουν τιμολόγια.

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