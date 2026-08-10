Αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας – Πώς θα εκδίδονται μέσω gov.gr

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Οριστικό τέλος στις ελλείψεις και στις καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δημιουργώντας ένα νέο, πλήρως ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής.
Η έκδοση νέων πινακίδων κυκλοφορίας, αλλά και η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς, κλοπής ή απώλειας, αναμένεται να αλλάξει ριζικά μέσα στο επόμενο διάστημα. Η νομοθετική παρέμβαση που προωθείται αντικαθιστά το υφιστάμενο συγκεντρωτικό μοντέλο προμήθειας με μία ανοικτή ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία θα συμμετέχουν πιστοποιημένοι κατασκευαστές.
Στόχος είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατία, να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης και να αποφευχθούν οι ελλείψεις που έχουν προκαλέσει κατά καιρούς προβλήματα στις ταξινομήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
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