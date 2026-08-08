To hypercar του οποίου μόνο οι βίδες κοστίζουν… 140.000 ευρω (Video)

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Ο Mat Watson του Carwow επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Pagani στη Modena της Ιταλίας και, εκτός από την ευκαιρία να ξεναγηθούμε ψηφιακά στη «βάση» ενός εκ των πιο θρυλικών κατασκευαστών αυτοκινήτων στον κόσμο, μάθαμε και μια λεπτομέρεια που θα κάνουμε καιρό να… ξεβιδώσουμε από το μυαλό μας. Πέρα από την πλάκα, αυτή η λεπτομέρεια αφορά τις βίδες υψηλής αντοχής που χρησιμοποιεί η ιταλική φίρμα στα hypercars της, των οποίων η τιμή είναι περίπου 70 ευρώ έκαστο.
Το πρόβλημα είναι πως κάθε αυτοκίνητο διαθέτει περίπου 2.000 βίδες, κάτι που σημαίνει πως κάθε Pagani κουβαλά περίπου… 140.000 ευρώ σε βίδες!
Διαβάστε περισσότερα στο: AutoTypos.gr
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