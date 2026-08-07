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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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07.08.2026 11:09

Αυτό είναι το φθηνότερο diesel αυτοκίνητο στην Ελλάδα – Με στάνταρ αυτόματο κιβώτιο

07.08.2026 11:09
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Παρά τη διαρκή συρρίκνωση των διαθέσιμων επιλογών, υπάρχει ακόμη ένα σύγχρονο diesel αυτοκίνητο που συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση, ισχυρό κινητήρα και αυτόματο κιβώτιο, με τιμή κάτω από 25.000 ευρώ.

Η ελληνική αγορά μπορεί να έχει στραφεί σταδιακά προς τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όμως οι diesel κινητήρες εξακολουθούν να αποτελούν μια ιδιαίτερα λογική επιλογή για όσους διανύουν πολλά χιλιόμετρα. Ειδικά σε ταξίδια και καθημερινές μετακινήσεις εκτός πόλης, η χαμηλή κατανάλωση και η μεγάλη αυτονομία που προσφέρουν δύσκολα αγνοούνται. 

Το αυτοκίνητο που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή είναι το νέο Opel Astra 1.5 Diesel, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και κοστίζει 24.900 ευρώ, έπειτα από το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα της ελληνικής αντιπροσωπείας. Στην ίδια ακριβώς τιμή προσφέρεται και το συγγενικό Peugeot 308, επομένως τα δύο μοντέλα μοιράζονται ουσιαστικά τον τίτλο του φθηνότερου καινούργιου diesel της ελληνικής αγοράς.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:10
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