Αγοραστική δύναμη… υπό εξαφάνιση και ενοίκια-φωτιά: Το οικονομικό αδιέξοδο που διώχνει τους νέους από τη χώρα

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Ένα εφιαλτικό σκηνικό κοινωνικής και οικονομικής αποσύνθεσης αποτυπώνουν τα επίσημα στοιχεία, συνθέτοντας την «τριπλή μέγγενη» που στραγγαλίζει τη νέα γενιά στην Ελλάδα: οικονομικό αδιέξοδο, στεγαστική κρίση και δημογραφική κατάρρευση. Την ώρα που οι κυβερνητικές διακηρύξεις μιλούν για «οικονομική ανάπτυξη», η πραγματικότητα για τους νέους ανθρώπους μεταφράζεται σε φτώχεια, εργασιακή ετοιμορροπία και αναγκαστικό εγκλωβισμό στο παιδικό τους δωμάτιο.

Πρωταθλητές στη φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 είναι καταπέλτης για την πραγματική αγοραστική δύναμη των Ελλήνων:

Η κατάρρευση του εισοδήματος: Ενώ στην ΕΕ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε κατά 25,4% από το 2010, στην Ελλάδα σημείωσε κατακόρυφη πτώση κατά 22,3%. Ειδικότερα, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στη χώρα μας βρίσκεται μόλις στις 13.612 μονάδες αγοραστικής δύναμης, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 22.630.

Στεγαστική ασφυξία: Η Ελλάδα είναι αρνητική πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, καθώς το 26,4% του πληθυσμού δαπανά τουλάχιστον το 40% του εισοδήματός του αποκλειστικά για τις ανάγκες στέγασης, έναντι μόλις 7,7% στην ΕΕ.

Οικονομική απόγνωση: Το 87,1% των πολιτών δηλώνει αδυναμία να καλύψει τις μηνιαίες υποχρεώσεις του, το 67,2% θεωρεί τον εαυτό του φτωχό, ενώ το 18,1% δεν μπορεί καν να θερμάνει επαρκώς το σπίτι του.

«Εγκλωβισμένοι» στο πατρικό μέχρι τα 31

Αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής ανέχειας είναι η πλήρης αδυναμία ανεξαρτητοποίησης των νέων.

Η αποχώρηση από την οικογενειακή εστία στην Ελλάδα γίνεται πλέον κατά μέσο όρο στα 30,9 έτη (δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ μετά την Κροατία), όταν στις βόρειες χώρες οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται στα 21-22 έτη.

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο; Η παραμονή στο πατρικό δεν αφορά τεμπέληδες ή ανέργους. Το 36,7% των ατόμων ηλικίας 18-34 ετών που ζουν με τους γονείς τους εργάζεται με πλήρες ωράριο, αποδεικνύοντας ότι οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά.

Δημογραφικό αδιέξοδο: Βουτιά 42% στις γεννήσεις

Ο οικονομικός και στεγαστικός εγκλωβισμός συμπαρασύρει μοιραία τον οικογενειακό προγραμματισμό, οδηγώντας τη χώρα σε δημογραφικό «θάνατο»:

Μετάθεση της τεκνοποίησης: Η μέση ηλικία στην οποία μια γυναίκα αποκτά παιδί εκτινάχθηκε στα 32,2 έτη, από 26,2 το 1980.

Ελεύθερη πτώση των γεννήσεων: Μέσα σε 15 χρόνια, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατέρρευσαν κατά 42%, υποχωρώντας από τις 117.440 το 2009 στις μόλις 68.310 το 2024.

Μείωση του πληθυσμού: Ο γυναικείος πληθυσμός σε αναπαραγωγική ηλικία (25-44 ετών) συρρικνώθηκε κατά 480.000 άτομα (-28%), ενώ την πενταετία 2021-2025 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 290.000.

Η ερήμωση της περιφέρειας

Η εικόνα στην ελληνική επαρχία είναι παντελώς αποκαρδιωτική. Σε νομούς όπως η Θεσπρωτία, τα Γρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και η Φλώρινα, οι γεννήσεις μειώθηκαν πάνω από 50%, ενώ πανελλαδικά καταγράφονται 184 θάνατοι για κάθε 100 γεννήσεις.

Η έλλειψη προοπτικής, η στεγαστική κρίση και η οικονομική εξαθλίωση δημιουργούν έναν εφιαλτικό φαύλο κύκλο: οι νέοι είτε μεταθέτουν επ’ αόριστον τη δημιουργία οικογένειας είτε επιλέγουν τη μετανάστευση στο εξωτερικό για να σωθούν, αφήνοντας πίσω τους μια χώρα που γερνάει βίαια και ερημώνει.

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