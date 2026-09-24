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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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24.09.2026 17:38

Πιερρακάκης: Η απόφαση της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα

24.09.2026 17:38
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Τη σημασία της απόφασης της Millennium να ενισχύσει την παρουσία της στην Αθήνα για την ελληνική οικονομία και τη διεθνή επενδυτική εικόνα της χώρας υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά του, ο υπουργός χαιρετίζει την κίνηση της εταιρείας ως ένδειξη της δυναμικής που αναπτύσσει η Ελλάδα ως επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός.

«Η απόφαση της Millennium να αποκτήσει παρουσία στην Αθήνα επιβεβαιώνει τη δυναμική που αναπτύσσει η Ελλάδα ως επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Όπως σημειώνει, η απόφαση για την ανάπτυξη της παρουσίας τής εταιρείας στην Ελλάδα συζητήθηκε μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μετά τη συνάντησή μας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζήτησα με τον πρόεδρο της Millennium Ajay Nagpal και τον EMEA CEO Martin Pabari για την ανάπτυξη της παρουσίας τους στη Ελλάδα και τις δυνατότητες που ανοίγονται για την προσέλκυση κεφαλαίων και ανθρώπινου δυναμικού», αναφέρει ο υπουργός.

Ο κ. Πιερρακάκης συνδέει την παρουσία της Millennium με τον ευρύτερο σχεδιασμό για τη θέση της Αθήνας στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη.

«Στόχος μας είναι η Αθήνα να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό κόμβο για επενδύσεις και διεθνές ταλέντο», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι «όσο μεγαλώνει η θέση της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της οικονομίας να δημιουργεί ευκαιρίες και εισόδημα για τους πολίτες».

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