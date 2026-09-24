Επίδομα παιδιού: Στις 29/9 η πληρωμή της τέταρτης δόσης από τον ΟΠΕΚΑ – Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21 (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης επιδόματος παιδιού για το 2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.
Συγκεκριμένα, η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αλλά τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης
Για να το λάβει κάποιος, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σα να μην υποβλήθηκε ποτέ.
Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου.
Τέλος να σημειωθεί ότι η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18-24 Δεκεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.
Διαβάστε επίσης:
Αγοραστική δύναμη… υπό εξαφάνιση και ενοίκια-φωτιά: Το οικονομικό αδιέξοδο που διώχνει τους νέους από τη χώρα
«Μύθος» η απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια: Πώς το ρωσικό αέριο βαφτίζεται… αζέρικο
Ακίνητα: «Μάχη» για τα φθηνά σπίτια – Έως 42 φορές μεγαλύτερη η ζήτηση στα χαμηλά ενοίκια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.