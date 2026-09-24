Επίδομα παιδιού: Στις 29/9 η πληρωμή της τέταρτης δόσης από τον ΟΠΕΚΑ – Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21 (video)

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Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης επιδόματος παιδιού για το 2026, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αλλά τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης

Για να το λάβει κάποιος, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σα να μην υποβλήθηκε ποτέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση υφιστάμενων αιτήσεων, κάτι που θα συμβεί στις 8 το πρωί της 30ης Σεπτεμβρίου.

Τέλος να σημειωθεί ότι η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου. Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18-24 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

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