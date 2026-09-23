Συνέχισε ο Alpha να έχει την υψηλότερη τηλεθέαση και την Τρίτη (22/9)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με υψηλές συγκεντρώσεις τηλεθεατών, νωρίς το πρωί και στην prime time, και σταθερή δυναμική στο ενδιάμεσο της ημέρας, ο Alpha, παρά τις απώλειες του (2,1%) από τη μια ημέρα στην άλλη, απέσπασε και χθες το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.

Συγκάτοικοι στη δεύτερη θέση με ισόποσα μερίδια τηλεθέασης βρέθηκαν Mega και ΣΚΑΪ, ενώ ο ΑΝΤ1 συνέχισε σταθερά να μειώνει την απόσταση από τους πρωτοπόρους του ανταγωνισμού.

Το STAR εμφάνισε ελαφρά κάμψη στην επίδοσή του, ενώ το OPEN επέμεινε απέναντι στον έντονο ανταγωνισμό και την Τρίτη κέρδισε πόντους σε σχέση με τη Δευτέρα. Στα κρατικά κανάλια η σταθερότητα διέκρινε τις χαμηλές επιδόσεις τους.

Διαβάστε επίσης:

Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

OPEN: Ο Στέφανος Κασσελάκης αύριο στην εκπομπη «Άνω Κάτω… κοινωνία»

Με τη Μαρία Καρυστιανού ανοίγει τη σεζόν στο «Ενώπιος Ενωπίω» ο Νίκος Χατζηνικολάου την άλλη Πέμπτη (1/10)











