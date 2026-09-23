OPEN: Ο Στέφανος Κασσελάκης αύριο στην εκπομπη «Άνω Κάτω… κοινωνία»

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Στο στούντιο της εκπομπής «Ανω Κάτω… κοινωνία» στο OPEN αύριο (24/9) στις 23.30 θα βρίσκεται ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας», Στέφανος Κασσελάκης και ανοίγει τα χαρτιά του σε μια συνέντευξη εφ’όλης της ύλης. Τοποθετείται στα μείζονα ζητήματα και ανοίγει το διάλογο, απατώντας στα ερωτήματα της εκπομπής.

Στο επίκεντρο της εκπομπής, εξάλλου, οι αποκαλύψεις για τον άδικο χαμό του αγαπημένου ερμηνευτή Γιώργου Μαζωνάκη. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις που ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης και ρίχνουν φως στον ρόλο των προφυλακισμένων γιατρών και στο πώς έδρασαν τη μοιραία εκείνη μέρα.

Ακόμα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, η Εύη Φραγκάκη, ο Τάσος Ντούγκας και ο Σταύρος Μπαλάσκας σχολιάζουν όλα όσα απασχολούν, βλέποντας τα ζητήματα από όλες τις πλευρές, όπως σημειώνουν.

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