Τι γίνεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου; Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Ελίζ Ζαλαντό

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Θεωρητικά, η τέως Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η Ελίζ Ζαλαντό, αναχώρησε από το Φεστιβάλ για άλλα, μεγαλύτερα ταξίδια, μετά τη χθεσινή επίσημη ανακοίνωση. Το Φεστιβάλ την αποχαιρέτησε και της ευχήθηκε καλή επιτυχία, στο νέο της ρόλο, ως διευθύντρια του Eurimages, το οποίο έχει να κάνει με τη συμμετοχή της χώρας μας στις ευρωπαϊκές συμπαραγωγές. Μήπως, όμως, πρόκειται για την εφαρμογή της κλασικής μεθόδου της αποπομπής, μέσω της αναβάθμισης; Διότι, εδώ που τα λέμε, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η διεύθυνσή του διαθέτουν απείρως μεγαλύτερη λάμψη, εντός και εκτός Ελλάδος.

Τιμητική και καλοαμοιβόμενη η θέση στο Εurimages, αλλά η τελευταία δεκαετία πρόσφερε στη Ζαλαντό κύρος και αναγνωρισιμότητα, συνδεδεμένα με τον σημαντικότερο κινηματογραφικό θεσμό, με διεθνή απήχηση. Τη σχετική καχυποψία ενισχύει άλλη μια παραίτηση, τον φετινό Ιούνιο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ, αυτή του Σπύρου Βούγια, από τη θέση του εκπροσώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία καλύφθηκε μόλις δύο ημέρες πριν, από τον Λέον Ναρ, γνωστό συγγραφέα.

Η τέως Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό

Έχοντας επικοινωνήσει, τότε, με τον Σπύρο Βούγια, υπήρξε ιδιαιτέρως ευγενικός στην περιγραφή των λόγων της παραίτησής του, ωστόσο διέκρινε κάποιος, σε ένα άνθρωπο με ιδιαίτερη αγάπη και μέριμνα για το Φεστιβάλ, μια σχετική πικρία. Ήταν τότε που για πρώτη φορά υπήρξαμε αυτήκοοι μάρτυρες για μια εκκολαπτόμενη δυσαρέσκεια της Ελίζ Ζαλαντό, σε σχέση με τη μονοκρατορία την οποία θεωρούσε ότι είχε εγκαταστήσει στους χώρους του θεσμού ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ορέστης Ανδρεαδάκης



Σε συνέχεια, λοιπόν, των όσων είχαμε ακούσει τότε, η μετακόμιση της Ελίζ Ζαλαντό, ίσως να μην αποτελεί μια αθώα κίνηση, αλλά ένας εύσχημος τρόπος να καλυφθεί μια αντίθεση. Ένα περισσότερο, που η Ζαλαντό είχε επιλέξει να είναι μόνιμη κάτοικος Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν φανερώνει διάθεση μεταφοράς της «επαγγελματικής έδρας» της. Στα τριάντα πέντε έτη που το Φεστιβάλ Κινηματογράφου διοικείται από γραφεία εδραζόμενα στην Αθήνα, η Ελίζ Ζαλαντό ήταν το μόνο πρόσωπο, που αποφάσισε να βρεθεί και με την αυτοπρόσωπη παρουσία της στη φυσική έδρα του θεσμού. Διότι, μπορεί η ως πρόσφατα Γενική Διευθύντρια να εξέφραζε, διακριτικά, τα όποια παράπονά της, αλλά δεν έδειχνε διάθεση παραίτησης.

Από την άλλη, μπορεί η πηγή της διάστασης με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή να βρίσκεται στον τρόπο άσκησης των καθηκόντων από τον δεύτερο, αλλά και η Ζαλαντό, συμφώνως με παλαιότερα δημοσιεύματα δεν υπήρξε και τόσο άμεμπτη. Ενίσχυσε τις απολαβές της με 915 ευρώ μηνιαίως, κατά την τελευταία δεκαετία, κάτι που γνώρισε και την «κριτική» της Ομάδας Ελέγχου, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Ο έλεγχος αφορούσε στο οικονομικό έτος 2024 και το Φεστιβάλ, όταν με χειρότερο βαθμό το «5» έλαβε τη βαθμολογία «4», που μεταφράζεται, ελεύθερα, σε «ίσα που λειτουργεί».

Το «5» αφορά σε θεσμούς και φορείς, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να λειτουργούν. Μεταξύ των άλλων, ο κύριος λόγος της κακής βαθμολογίας φέρεται να είναι η απουσία Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, κάτι απαραίτητο για τους πολιτιστικούς φορείς. Ενδεχομένως, οι συγκεκριμένες παραλείψεις, να δημιούργησαν τη δυσαρέσκεια του υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο είναι υποχρεωμένο να επαναπροκηρύξει τη χηρεύουσα θέση.

Λάθος ρήμα, μάλλον, το «επαναπροκηρύξει». Διότι, η θέση της Ελίζ Ζαλαντό δεν προκηρύχθηκε, ως όφειλε, από το σημερινό υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο απλώς ανανέωσε τις θητείες των δύο διευθυντών (διορισμένων από τον Αριστείδη Μπαλτά), εκμεταλλευόμενο σχετικό κενό νόμου. Και νάτο, πάλι, το θέμα του «δίκαιου» και του «ηθικού» να ρίχνει βαριά τη σκιά του στα υπουργικά πεπραγμένα.

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