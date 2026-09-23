Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στην οδό Ψαρών στο ύψος της Αριστείδου στο Χαλάνδρι. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στο Χαλάνδρι Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 23, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

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