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23.09.2026 20:54

Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι

23.09.2026 20:54
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φωτογραφία αρχείου

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Χαλάνδρι.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στην οδό Ψαρών στο ύψος της Αριστείδου στο Χαλάνδρι. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. 

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

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