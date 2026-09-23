Γεωργιάδης: «Λάθος μου που διαφήμισα νανογιλέκα»

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Με αφορμή τη συζήτηση που ξεκίνησε για την ψευδοιατρική ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η επιλογή του διαφημίσει νανογιλέκα.

Ήταν 2017 όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης όντας μέλος της Βουλής έβγανε στο Τηλεάστυ και καλούσε τους τηλεθεατές να κάνουν παραγγελία.

«Σας λέω το φοράω και αισθάνομαι καταπληκτικά. Το κάναμε πρώτα σε εμάς. Το φοράει ο Λεωνίδας και έφυγαν οι πόνοι που είχε. Αγοράστε πάνω από ένα, μην το αφήσετε για αύριο», έλεγε.

Ο υπουργός διευκρινίζει σήμερα ότι είχε επιλέξει τα προϊόντα της Nanobionic καθαρά για εμπορικούς λόγους. «Ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν ότι σε 3 εκπομπές τηλεπώλησης στο Τηλεάστυ τότε, επέλεξα για εμπορικούς καθαρά σκοπούς (εκπομπή τηλεπώλησης ήταν) κάποια προϊόντα -νανογιλέκα- της εταιρίας Nanobionic. Αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν, τα σταμάτησα αλλά δεν σώθηκα από την πολιτική ζημία».

Ας μιλήσουμε επιτέλους και για τα «νανογιλέκα» άρθρο μου από την σελίδα μου στο facebook Ας μιλήσουμε επιτέλους και για τα νανογιλέκα….



«Στην ζωή μου έχω κάνει πολλά πράγματα άλλα σωστά άλλα λάθος. Γενικά κινούμαι πολύ και είμαι δραστήριος, δεν αντέχω την αδράνεια και δεν… pic.twitter.com/i1KZ9ZGXyX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 22, 2026

«Καταρχήν δεν τα πούλησα ποτέ ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή ως θεραπεία για την σκλήρυνση κατά πλάκας ή για άλλες ασθένειες. Αντιθέτως σε όλες τις εκπομπές τόνιζα ότι δεν είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά προϊόντα ευεξίας. Έλεγα ότι νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς και σε ανακουφίζουν από διάφορους πόνους. Αλλά για καθίστε μόνον εγώ τα έλεγα αυτά και τελικά τί εταιρία ήταν αυτή;», συμπληρώνει.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίζεται την επιλογή του και παραθέτει δημοσιεύματα με τις διακρίσεις της εταιρείας.

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