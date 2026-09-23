Αλέξης Τσίπρας για Παναθηναϊκό: «Αν δεν το πάρουμε και φέτος, θα πρέπει να προβληματιζόμαστε»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, έριξε την… ατάκα του για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προελαύνει στη βαθμολογία της Super League.

Σε διάλογό του με τον δημοσιογράφο, Δημήτρη Οικονόμου, κατά τη διάρκεια συνένετυξής του στον ΣΚΑΪ ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε την αισιοδοξία του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και δεν έχει πάρει τίτλο από το 2010.

«Είμαι στη δύσκολη θέση να κάθομαι ανάμεσα σε δύο Παναθηναϊκούς και μάλιστα ακόμα χειρότερα με τον Παναθηναϊκό που πάει καλά», είπε αρχικά ο Οικονόμου, με τον Τσίπρα να απαντάει: «Ε, δεν ξέρω πως επιβιώνετε σε αυτό το κανάλι» (Ο ΣΚΑΪ ως γνωστόν είναι ιδιοκτησίας του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκού Γιάννη Αλαφούζου.)

Ακολούθησε έτσι η ερώτηση: «Θα το πάρετε φέτος;», με τον πρώην πρωθυπουργό να λέει τα εξής: «Ε, αν δεν τον πάρουμε και φέτος! Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Πάντως έχουμε καλή ομάδα».

Διαβάστε επίσης

Και ο Βορίδης στη «γραμμή» Άδωνι για τα σχόλια της Μπακογιάννη περί αλαζονείας: «Δεν έχω δει αλαζόνα, ρωτήστε την ίδια γιατί το είπε» (video)

Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

Alco: Ποιοι είναι οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης