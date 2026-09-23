«Κβαντική βιοανάδραση» σε χώρο που παρουσιαζόταν ως ιατρείο, ενέσιμα χωρίς παραστατικά – Τι βρήκαν οι πρώτοι έλεγχοι της Αρχής Διαφάνειας

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δημοσιοποίησε τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε διάφορες ιατρικές και εναλλακτικές δομές.

Οι επιθεωρητές εντόπισαν περιπτώσεις λειτουργίας εργαστηρίων χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπευθύνων, καθώς και κατοχή αδήλωτων ενέσιμων σκευασμάτων αισθητικής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η χρήση μηχανημάτων εναλλακτικής ιατρικής ή βιοσυντονισμού, ενώ σε άλλα ιατρεία παρατηρήθηκε παροχή θεραπειών από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Αντίθετα, σε πολυϊατρείο που ελέγχθηκε δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύννομης λειτουργίας σε σχέση με την άδεια που είχε χορηγηθεί.

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές παραμένουν σε εξέλιξη για το σύνολο των ελεγχόμενων δομών.

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Τα πρώτα στοιχεία των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) μετά τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δημοσιοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα το πρωί με ανάρτησή του στο Χ. Σύμφωνα με τον υπουργό, πρόκειται για τα πρώτα ευρήματα των αυτοψιών από την αρχή και όχι τελεσίδικες κρίσεις για το σύνολο των ελεγχόμενων δομών καθώς οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά τα στοιχεία που παρέθεσε, από τους 118 ελέγχους έχουν ήδη ξεκινήσει οι 8, ενώ από τους 17 παρόχους για τους οποίους υπήρχαν καταγγελίες βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη 4 έλεγχοι.

Τι εντόπισαν οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Από τον επιτόπιο έλεγχο (21.09.2026) και τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι επιθεωρητές της ΕΑΔ προκύπτουν ενδεικτικά τα παρακάτω ευρήματα:

– Ιατρείο, με άδεια λειτουργίας από τον ΙΣΑ ιατρού βιοπαθολόγου: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε λειτουργία εργαστηρίου χωρίς την παρουσία της επιστημονικά υπεύθυνης στον χώρο.

Στο ψυγείο με τα αναλώσιμα του εργαστηρίου, όπου φυλάσσονταν τα δείγματα αίματος και οι οροί, εντοπίστηκαν έξι (6) είδη ενέσιμων σκευασμάτων (φιαλίδια), διαφορετικών εταιριών, εντός κυτίων (υαλουρονικά, fillers, εξωσώματα), τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις.

Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία αγοράς των ως άνω σκευασμάτων, αλλά δεν χορηγήθηκαν.

Επίσης, σε διαφήμιση του εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης γινόταν αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας.

– «Κέντρο Φυσικοπαθητικής Φροντίδας»: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο εν λόγω Κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου είχαν ελεγχθεί από την ΕΑΔ το έτος 2024 και η έκθεση διαβιβάστηκε:

(α) στο Υπουργείο Υγείας για νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων εναλλακτικής ιατρικής θεραπεύοντας όρους και προϋποθέσεις,

(β) στο ΚΕ.Σ.Υ. προκειμένου να διευκρινισθούν οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας συσκευών βιοσυντονισμού και

(γ) στην Εισαγγελία για ποινική αξιολόγηση.

– «Ιδιωτικό ιατρείο … ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)»: Στην εταιρεία έχει χορηγηθεί από τον Ι.Σ.Α. βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα (πολυπεπτίδια, βιταμίνες), τα οποία σύμφωνα με τα χορηγηθέντα παραστατικά, ο ιατρός τα είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας, με αναφορά σε ονόματα ασθενών.

Στο ιατρείο υπήρχαν δύο χώροι βελονισμού, όπου βρέθηκαν σχετικές βελόνες. Επίσης, βρέθηκαν μηχανήματα για την ενεργοποίηση/αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση σώματος.

Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπειών από βοηθ. νοσηλευτή, παρουσία του ιατρού.

– Παροχή υπηρεσιών «κβαντικής βιοανάδρασης»: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν τρία μηχανήματα, που, κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στον χώρο.

Σε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει τον χώρο που δραστηριοποιείται, ως «ιατρείο». Δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα.

– Πολυϊατρείο: Λειτουργούσαν τα εξής Τμήματα με άδεια του ΙΣΑ: καρδιολογικό ιατρείο, παθολογικό ιατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών, εργαστήριο απεικονίσεων. Το ιατρείο μαιευτικής-γυναικολογίας και το ιατρείο πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής που περιλαμβάνονταν στην άδεια λειτουργίας του είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Χορηγήθηκε υπεύθυνη δήλωση διακοπής μόνο του ιατρείου μαιευτικής-γυναικολογίας. Δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύννομης λειτουργίας του πολυϊατρείου σε σχέση με την άδειά του.

Κατόπιν αιτήματος μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής:



«…Στο πλαίσιο αυτό, έχει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 23, 2026

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