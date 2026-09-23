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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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23.09.2026 11:16

Και ο Πέτσας υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα

23.09.2026 11:16
petsas_stelios_vouli

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Αυξάνονται και πληθύνονται οι βουλευτές της ΝΔ που τάσσονται ανοιχτά υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, την ώρα που η κυβέρνηση δηλώνει ότι περιμένει αποφάσεις από τις Βρυξέλλες, ώστε να υπάρξει ρύθμιση για τα δημοσιονομικά.

Στον αριθμό αυτό προστέθηκε και ο Στέλιος Πέτσας, ο οποίος δήλωσε (Παραπολιτικά FM), όταν ρωτήθηκε αν συμφωνεί με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ότι «φυσικά και συμφωνώ. Είναι πάγια θέση μου η μείωση των φόρων ειδικά όταν έχουμε μια εξωτερική διαταραχή που προκαλείται από τους πολέμους, τότε πρέπει οι κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, ένα από τα εργαλεία που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο είναι η μείωση των φόρων. Άρα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα όρια που υπάρχουν από τον κοινοτικό κανονισμό θα μπορούσε να γίνει και την έχω εισηγηθεί εδώ και μήνες».

Ακούνε εκεί στο οικονομικό επιτελείο;

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ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 12:22
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