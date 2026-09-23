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23.09.2026 11:51

Σούπερ Ελ Νίνιο: Εφιαλτική πρόβλεψη για πάνω από 450.000 θανάτους το επόμενο εξάμηνο

23.09.2026 11:51
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Συναγερμό για τις επιπτώσεις του ισχυρού Ελ Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη κρούουν επιστήμονες, προειδοποιώντας ότι η ακραία ζέστη θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και 451.000 επιπλέον θανάτους παγκοσμίως μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027.

Η εκτίμηση προέρχεται από το Climate Impact Lab του Πανεπιστημίου του Σικάγο και αφορά θανάτους που συνδέονται με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με εκείνες που θα αναμένονταν σε μια τυπική χρονιά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το φετινό Ελ Νίνιο αναμένεται να αυξήσει κατά 44% τον αριθμό των ημερών με ακραία ζέστη.

Το φαινόμενο εξελίσσεται σε έναν πλανήτη που είναι ήδη θερμότερος εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που ενισχύει τις επιπτώσεις του. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι θερμοκρασίες στην ξηρά θα μπορούσαν να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο 1,2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα τους επόμενους μήνες.

Το μεγαλύτερο μέρος των επιπτώσεων αναμένεται να καταγραφεί σε θερμές και φτωχότερες περιοχές του κόσμου. Η περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με περίπου 66.800 επιπλέον θανάτους να προβλέπονται μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο

Σε επίπεδο χωρών, η Νιγηρία αναμένεται να καταγράψει περίπου 31.400 επιπλέον θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη. Ακολουθούν η Ινδονησία με 19.300 και το Σουδάν με περίπου 17.600. Σημαντικές επιπτώσεις προβλέπονται επίσης στην Ινδία και τη Βραζιλία, ενώ στις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη εκτιμάται ότι οι επιπλέον θάνατοι θα φτάσουν συνολικά τους 19.400.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνονται επίσης στις χώρες που αναμένεται να επηρεαστούν, με περίπου 3.500 επιπλέον θανάτους από τη ζέστη. Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος προβλέπεται να πέσει στον Παγκόσμιο Νότο, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται συχνά με περιορισμένη πρόσβαση σε κλιματισμό, νερό και υπηρεσίες υγείας.

Οι συνέπειες του Ελ Νίνιο δεν περιορίζονται στη θερμοκρασία. Το ισχυρό φαινόμενο συνδέεται επίσης με ξηρασίες, πυρκαγιές, περιορισμό των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και πιέσεις στην αγροτική παραγωγή. Ήδη υπάρχουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κλιματικές πιέσεις.

Η μελέτη βασίστηκε σε εποχικές προβλέψεις θερμοκρασίας και σε δεδομένα για τη σχέση μεταξύ ζέστης και θνησιμότητας σε περισσότερες από 24.000 περιοχές παγκοσμίως. Οι ερευνητές συνέκριναν τις αναμενόμενες απώλειες με τον αριθμό των θανάτων από ζέστη που καταγράφεται κατά μέσο όρο σε μια κανονική περίοδο.

Ο Μάικλ Γκρίνστοουν, συνιδρυτής του Climate Impact Lab και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, χαρακτήρισε το φετινό Ελ Νίνιο «καρτ ποστάλ από το μέλλον», υποστηρίζοντας ότι οι θερμοκρασίες που καταγράφονται σήμερα ενδέχεται να γίνουν συνηθισμένες τις επόμενες δεκαετίες.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν, πάντως, ότι ο αριθμός των 451.000 αποτελεί πρόβλεψη και όχι καταγραφή πραγματικών θανάτων. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι οι έγκαιρες προειδοποιήσεις για καύσωνες, η δημιουργία χώρων δροσιάς, η πρόσβαση σε νερό και η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις απώλειες.

Και ενώ η τρέχουσα πρόβλεψη φτάνει έως τον Φεβρουάριο του 2027, οι επιπτώσεις της ακραίας ζέστης ενδέχεται να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα σε περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου.

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