«Paper Tiger»: Η Neon κυκλοφόρησε το νέο trailer για το αστυνομικό θρίλερ με τους Adam Driver και Scarlett Johansson (photos/video)

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Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Neon, το πλήρες trailer του αστυνομικού θρίλερ «Paper Tiger» με αφορμή την πρεμιέρα του στις αίθουσες τον Νοέμβριο.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Άνταμ Ντράιβερ (Adam Driver), η Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) και ο Μάιλς Τέλερ (Miles Teller), υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς Γκρέι (James Gray), ο οποίος υπογράφει και το σενάριο.

Το φιλμ διαδραματίζεται το 1986 στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ακολουθεί δύο αδέλφια στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το αμερικανικό όνειρο. Οι δυο τους εμπλέκονται σε ένα φαινομενικά ιδανικό σχέδιο, το οποίο αποδεικνύεται πως κρύβει έναν σκοτεινό κόσμο διαφθοράς και βίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στοχοποιηθούν από τη ρωσική μαφία, θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά τους ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις δοκιμάζονται σκληρά υπό την απειλή της προδοσίας.

Το καστ συμπληρώνουν οι Γκάβιν Γκούντι (Gavin Goudey), Ρόμαν Ένγκελ (Roman Engel), Σίντι Κατς (Cindy Katz), Ιβ Γκάρβι (Yves Garvy), Βίκτορ Πτακ (Victor Ptak) και Μαριάνε Φεράρι (Marianne Ferrari).

Σύμφωνα με το Deadline, το «Paper Tiger» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου απέσπασε δεκάλεπτο θερμό χειροκρότημα.

Την παραγωγή έχουν αναλάβει ο Ροντρίγκο Τεϊσέιρα (Rodrigo Teixeira), μέσω της RT Features και ο Άντονι Κατάγκας (Anthony Katagas), για λογαριασμό της AK Productions. Στην ομάδα συμμετέχουν επίσης οι Ραφαέλα Λεόνε (Raffaella Leone), Γκάρι Φάρκας (Gary Farkas) και Άντρεα Μπούκο (Andrea Bucko).

Η πρεμιέρα του «Paper Tiger» στις αμερικανικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου.

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