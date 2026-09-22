Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία άσκησε κριτική σε μέλη της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονείας και καλώντας όσους «έχουν καβαλήσει το καλάμι» να «ξεκαβαλικέψουν».

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων ότι «μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν υπάρχει αξιόπιστη πολιτική εναλλακτική και ότι η σταθερότητα της κυβέρνησης έχει ιδιαίτερη σημασία.

Αναφερόμενος στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης διαφώνησε με την άποψη ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν «κουράσει», επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας και της συνοχής στο κυβερνητικό έργο. «Δεν νομίζω να υπάρχουν» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας στάθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της Υγείας, αλλά και στην ανάγκη συντονισμού μεταξύ των υπουργών, ώστε να προχωρούν αποτελεσματικά οι κυβερνητικές πολιτικές και να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Υόρκη: Πλήθος επαφών Μητσοτάκη στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

Μητσοτάκης από Σαν Φρανσίσκο: Διεκδικώ τρίτη θητεία, για τη διατήρηση της σταθερότητας – Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Ο Τσίπρας συγχαίρει την Ελίφ Εράλπ για τη σπουδαία νίκη της στο Βερολίνο και καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν