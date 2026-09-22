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22.09.2026 22:25

Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

22.09.2026 22:25
adonis-georgiadis

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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24, σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία άσκησε κριτική σε μέλη της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονείας και καλώντας όσους «έχουν καβαλήσει το καλάμι» να «ξεκαβαλικέψουν».

Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων ότι «μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν υπάρχει αξιόπιστη πολιτική εναλλακτική και ότι η σταθερότητα της κυβέρνησης έχει ιδιαίτερη σημασία.

Αναφερόμενος στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης διαφώνησε με την άποψη ότι υπάρχουν υπουργοί που έχουν «κουράσει», επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας και της συνοχής στο κυβερνητικό έργο. «Δεν νομίζω να υπάρχουν» είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας στάθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της Υγείας, αλλά και στην ανάγκη συντονισμού μεταξύ των υπουργών, ώστε να προχωρούν αποτελεσματικά οι κυβερνητικές πολιτικές και να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

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ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 22:30
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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έμμεση απάντηση Γεωργιάδη στις αιχμές Μπακογιάννη για υπουργούς που «καβάλησαν το καλάμι»

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