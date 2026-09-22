Ιαπωνία: Επτά νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ντουτζουάν – 58.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (Video)

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε αγνοούνται από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ντουτζουάν από περιοχές κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των ιαπωνικών αρχών και της εταιρείας ηλεκτρισμού TEPCO.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ήρε ή υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο Ντουτζουάν απομακρύνεται πλέον προς τα βορειοανατολικά της χώρας.

Ωστόσο, ο απολογισμός από το πέρασμα του τυφώνα είναι βαρύς. Σύμφωνα με τις αρχές, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον νομό Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, ενώ δύο ακόμη θάνατοι καταγράφηκαν στον νομό Καναγκάουα, νοτιοδυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ανθρώπων που αγνοούνται μετά τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές.

Typhoon Dujuan slams Japan with heavy rain and strong winds triggering landslides in the in the Kanto region. Multiple people died after debris swept into homes https://t.co/xJSzl41qs9 pic.twitter.com/WIfhPLtb7T — Reuters (@Reuters) September 22, 2026

Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Ζημιές σε περισσότερα από 460 σπίτια

Στον νομό Τσίμπα, 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την TEPCO.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι περισσότερες από 460 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές στην ίδια περιοχή, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Πάνω από 1,6 εκατ. άνθρωποι είχαν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

Πριν από το πέρασμα του τυφώνα, περισσότεροι από 1,6 εκατομμύριο κάτοικοι του Τόκιο και γειτονικών περιοχών είχαν κληθεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων των αρχών.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν και στις αεροπορικές μετακινήσεις, με περισσότερες από 275 πτήσεις να ματαιώνονται εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Video from inside a plane shows a turbulent approach to Tokyo’s Haneda Airport on Monday as Typhoon Dujuan brought strong winds and poor visibility. A passenger said people applauded after the plane landed and that some had vomited during the flight.



The storm triggered… pic.twitter.com/CDUyC04G9w — CBS News (@CBSNews) September 22, 2026

Συχνά τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία πλήττεται συχνά από τυφώνες προς το τέλος του καλοκαιριού και στις αρχές του φθινοπώρου.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή εντείνει τον κίνδυνο από ακραία καιρικά φαινόμενα, αυξάνοντας τη συχνότητα και τη σφοδρότητά τους, καθώς και τις καταστροφικές συνέπειές τους.

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