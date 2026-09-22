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22.09.2026 21:31

Τραμπ: Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν 3ωρη συνάντηση με ιρανική αντιπροσωπεία – Οι Patriot στη συνάντηση με Ζελένσκι

22.09.2026 21:31
trump zelensky

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν μια «πολύ καλή» συνάντηση σήμερα Τρίτη με την αντιπροσωπεία του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν κάποιος από την κυβέρνησή του συναντήθηκε με την ιρανική αντιπροσωπεία.

Είπε στους δημοσιογράφους ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή» τρίωρη συνάντηση την Τρίτη με το Ιράν.

«Τελείωσε πριν από μία ώρα. Ήταν μια συνάντηση που διήρκεσε τρεις ώρες», είπε. «Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση».

Ανέφερε μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία «στο πολύ κοντινό μέλλον».

Μετά τη συνάντησή του με τον βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. «Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», είπε.

Οι Ιρανοί «θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Συνομιλούν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομίλησαν μαζί μας…», ανέφερε ο Τραμπ. «Αλλά δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε… Και το καταλαβαίνουν αυτό… Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζητούν μια «λύση» για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δύο πρόεδροι συναντώνται στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι πρόθυμος» να συμμετάσχει σε μια συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Τα πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, στα διυλιστήρια της χώρας, είναι ένα «σοβαρό πλήγμα» για τους Ρώσους αλλά και για την τιμή του ντίζελ, σημείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι θα συζητήσει με το Ζελένσκι το θέμα των πυραύλων Patriot που επιθυμεί το Κίεβο για να ενισχύσει την αντιαεροπορική άμυνά του.

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