Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο – Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε σήμερα τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του, σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις θέσεις της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, ζητώντας την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων «στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Επιθυμία μας είναι τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιλυθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού εδάφους. Με την ευκαιρία αυτή, επαναλαμβάνω σήμερα για ακόμη μία φορά την έκκλησή μου που έχω απευθύνει στις Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών: πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και πρέπει πλέον να τερματιστεί η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με αυτό το κράτος».

«Η Τουρκία, με την αναπτυσσόμενη αμυντική της βιομηχανία και την οικονομία της που είναι ανθεκτική στα σοκ, συνεχίζει να αποτελεί, θα έλεγα, ένα νησί σταθερότητας μέσα στις συγκρούσεις. Η χώρα μας, ως αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ευημερίας και της ασφάλειας της ηπείρου» ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως «μια Ευρώπη από την οποία η Τουρκία θα έχει αποκλειστεί από την αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί, το λέω ξεκάθαρα, να είναι ισχυρότερη και ασφαλέστερη. Διαμορφώνουμε το μέλλον μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό ακριβώς το στρατηγικό όραμα. Περιμένουμε το ίδιο όραμα και από την Ένωση».

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι «όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του» σε όσα συμβαίνουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι λυπάται για την απουσία του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς από τη Γενική Συνέλευση και κάλεσε τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Προέτρεψε όλες τις χώρες να εντείνουν τις πιέσεις τους στο Ισραήλ, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. “Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως την ανοικοδόμηση της Γάζας. Με αυτόν τον σκοπό, σας καλώ να ασκήσετε ισχυρή πίεση στο Ισραήλ”, είπε.

Περιέγραψε τη Γάζα ως «τον μεγαλύτερο νεκροταφείο παιδιών στον κόσμο» καθώς και «το πιο απάνθρωπο, πιο ντροπιαστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης της εποχής μας». Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι η Τουρκία θα είναι η φωνή μιας «ελεύθερης και κυρίαρχης» Παλαιστίνης ακόμα κι αν ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς δεν μπορεί να παρευρεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη, προειδοποίησε ότι βιώνει «την πιο σκληρή περίοδο τρομοκρατίας του κατακτητή», ενώ μιλώντας στη συνέχεια για τη Συρία, είπε ότι η Τουρκία βλέπει τη Συρία να προχωρά προς το να γίνει μια «ασφαλής και ειρηνική» χώρα και δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό του συριακού λαού.

Για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με την εξασφάλιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη σύγκρουση στον Κόλπο, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες με τους εμπλεκόμενους παράγοντες για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Για την συνεργασία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, ανέφερε πως «ενισχύουμε τόσο την αλληλεγγύη μεταξύ μας όσο και επιδιώκουμε να παράγουμε λύσεις στα προβλήματα της περιοχής μας μέσα από την ίδια την περιοχή».

Αναφερόμενος στην Αφρική, ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθεί στη Λιβύη η τέταρτη Σύνοδος Κορυφής Τουρκίας-Αφρικής.

Τέλος, κάλεσε για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, επαναλαμβάνοντας: «Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε» χώρες και επισήμανε ότι ένα σύστημα στο οποίο η βούληση περισσότερων από 190 χωρών εξαρτάται «από την ιδιοτροπία πέντε» δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε ικανό να χτίσει πλήρως εμπιστοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Υπεγράφη η συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας – Τι περιλαμβάνει

Το αεροπλάνο του Νετανιάχου θα προσγειωθεί στο Νιου Τζέρσεϊ αντί για τη Νέα Υόρκη υπό τον φόβο του… Μαμντάνι και διεθνούς εντάλματος σύλληψης

ΓΣ του ΟΗΕ: Ιράν και Κούβα αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία Τραμπ (Video)