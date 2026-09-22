Κατρακυλά στο 29% ο Τραμπ: Σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητά του για την εξωτερική πολιτική λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

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Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν οι ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι Αμερικανοί έδωσαν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής που έχει καταγράψει ποτέ για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος διαρκεί εδώ και επτά μήνες, συνεχίζεται.

Πρόκειται για ανησυχητική ένδειξη για τους Ρεπουμπλικανούς, και μάλιστα λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν οι ψηφοφόροι προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Μόλις 29% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δήλωσαν στη δημοσκόπηση του CNN/SSRS ότι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική, από 42% λίγο μετά την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι και 36% τον φετινό Μάρτιο, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου.

Η σύγκρουση στο Ιράν είναι πιθανό να αποτελεί βασικό παράγοντα της πτώσης. Το μήνυμα του Λευκού Οίκου ότι ο πόλεμος είναι απαραίτητος για να αποτραπεί η ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έχει αποδυναμωθεί από τη διαρκή άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας.

Οι αυτοπροσδιοριζόμενοι Δημοκρατικοί και ανεξάρτητοι ψηφοφόροι δίνουν συντριπτικά αρνητική αξιολόγηση στην εξωτερική πολιτική του Τραμπ, με το 95% των Δημοκρατικών και το 78% των ανεξάρτητων να δηλώνουν ότι αποδοκιμάζουν τον πρόεδρο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ωστόσο, αξιοσημείωτο ποσοστό Ρεπουμπλικανών —33%— επίσης αποδοκιμάζει τη στάση του.

Οι επικριτές επισημαίνουν τη συρρίκνωση των στρατιωτικών αποθεμάτων, πρόβλημα που ο Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι αρνούνται δημοσίως ότι υφίσταται. Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης του πολέμου, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθι σε πετρελαϊκό αγωγό στη Σαουδική Αραβία.

Μόλις 18% των ερωτηθέντων δήλωσαν στο CNN ότι οι αποφάσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν βοηθούν τις ΗΠΑ, έναντι 70% που δήλωσαν ότι πλήττουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Παράλληλα, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πρόεδρος διαθέτει σαφή στρατηγική για την αντιμετώπιση της Τεχεράνης, από 40% τις ημέρες που ακολούθησαν τα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα τον Φεβρουάριο.

Μια χούφτα Ρεπουμπλικανών υποψηφίων σε εκλογικές αναμετρήσεις-κλειδιά έχουν αρχίσει να αποστασιοποιούνται από τον Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, ζητώντας ολοένα και πιο έντονα τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Αϊόβα Άσλεϊ Χίνσον, η οποία δίνει μια απροσδόκητα αμφίρροπη μάχη για την κενή έδρα της πολιτείας στη Γερουσία, έγραψε τη Δευτέρα στο X ότι οι κάτοικοι της Αϊόβα «δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να πληρώνουν τον λογαριασμό στην αντλία ή στο ταμείο εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν».

Μαζί της τάχθηκε και ο Μάικ Ρότζερς, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, ο οποίος δήλωσε σε βίντεο τη Δευτέρα ότι «ο πόλεμος με το Ιράν πρέπει να τελειώσει, και να τελειώσει γρήγορα».

Ο Τραμπ, επίσης, φαίνεται να αντιλαμβάνεται την πολιτική δυναμική. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «αμέσως μετά τις εκλογές».

«Δεν μπορούν να αντέξουν άλλο», είπε. «Είναι απελπισμένοι να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τις εκλογές, ώστε να βάλουμε εκεί μια ωραία, αδύναμη ομάδα ανθρώπων, να τους αφήσουμε ήσυχους και να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν τα πυρηνικά τους όπλα».

Η δημοσκόπηση του CNN πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου, σε τυχαίο δείγμα 1.206 ενηλίκων στις ΗΠΑ ηλικίας 18 ετών και άνω. Το περιθώριο δειγματοληπτικού σφάλματος ήταν ±3,5 ποσοστιαίες μονάδες.

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