Υπεγράφη η συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας – Τι περιλαμβάνει

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Υπεγράφη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ η τριμερής συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας-Γροιλανδίας για την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία.

Σε μια μεγάλη νίκη για τη Δανία και τη Γροιλανδία, η συμφωνία περιλαμβάνει ρητή διάταξη σχετικά με την «επαναβεβαίωση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Βασιλείου της Δανίας και την αναγνώριση ότι ο λαός της Γροιλανδίας αποτελεί λαό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο με δικαίωμα αυτοδιάθεσης».

Οι ΗΠΑ θα «εκσυγχρονίσουν και θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ» – αυτή είναι η βάση που επισκέφθηκε ο Τζέι Ντι Βανς πέρυσι – και θα εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο Ναρσαρσουάκ (ήδη είχε στρατιωτική βάση εκεί τη δεκαετία του ’50) και στο Μέστερσβιγκ, «σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα συμφωνηθούν αμοιβαία από τα μέρη».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες αμυντικές περιοχές στη Γροιλανδία και να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις», αναφέρει το κείμενο.

Τα αμερικανικά αεροσκάφη μπορούν επίσης να «πετούν πάνω από και να προσγειώνονται σε οποιαδήποτε περιοχή της Γροιλανδίας», ορίζει η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων.

Η Δανία και η Γροιλανδία συμφώνησαν επίσης να «εξετάσουν τα αιτήματα για την εγκατάσταση μη επανδρωμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Γροιλανδία εκτός των αμυντικών περιοχών βάσει επιταχυνόμενων κυβερνητικών διαδικασιών έγκρισης».

Σε αυτό που ο Τραμπ θεωρεί ως νίκη του, η συμφωνία αναφέρει ότι «κανένα κράτος που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα επιτρέπεται να εγκαταστήσει τις δικές του επανδρωμένες ή μη επανδρωμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία ούτε θα του επιτρέπεται η μόνιμη παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη».

Υπάρχει επίσης μια περαιτέρω διάταξη που ορίζει ότι οποιαδήποτε επένδυση από χώρα μη μέλος του ΝΑΤΟ ή χώρα εταίρο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να «έχει έλεγχο, σημαντική επιρροή ή πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες που ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη».

Αυτή η παράγραφος θα εκληφθεί από τις ΗΠΑ ως μια προσπάθεια να αποκρούσει οποιοδήποτε ενδιαφέρον από την Κίνα ή τη Ρωσία.

Η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης και, περιέργως, εξετάζει πιθανά μελλοντικά σενάρια, όπως η ανεξαρτησία της Γροιλανδίας στο μέλλον.

Αναφέρει ότι η ανεξάρτητη Γροιλανδία θα πρέπει να «συμφωνήσει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ» και να συνεχίσει όλες τις ρυθμίσεις όπως συμφωνήθηκαν στη συνθήκη.

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