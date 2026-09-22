Υδροσίφωνες εθεάθησαν ανοιχτά της Κέρκυρας – Πώς δημιουργείται το εντυπωσιακό φαινόμενο (Photos)

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Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε η Κέρκυρα, με το αεροδρόμιο να αναγκάζεται να αναστείλει τις πτήσεις.

Η υγρασία, οι ισχυροί άνεμοι και θερμοκρασία της θάλασσας είχαν ως συνέπεια να παρατηρηθούν τουλάχιστον 5 υδροσίφωνες στις ακτές του νησιού.

Οι υδροσίφωνες συχνά αποκαλούνται και ανεμοστρόβιλοι της θάλασσας. Πρόκειται για μια κατακόρυφη δίνη συμπυκνωμένων υδρατμών που εκτείνεται από τη βάση ενός καταιγιδοφόρου νέφους Cumuloninbus μέχρι μια υδάτινη επιφάνεια. Αν και συχνά αναφέρονται ως οι «ανεμοστρόβιλοι της θάλασσας», παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τη δημιουργία και την έντασή τους.

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