Καταγγελία στη Θεσσαλονίκη για «γιατρούς-μαϊμού»: 60χρονος έδωσε 10.900 ευρώ για θεραπείες στο πρόσωπο που δεν χρειαζόταν και… εγκαύματα

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Μια ακόμη καταγγελία για παράτυπες ιατρικές πράξεις σε χώρο αισθητικής έρχεται στο «φως», αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη, με έναν 60χρονο να υποστηρίζει ότι δύο άνδρες που συστήθηκαν ως γιατροί τον έπεισαν να υποβληθεί σε θεραπείες για την αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπό του.

Ο ίδιος μίλησε στο ΕΡΤnews και περιέγραψε ότι του προτάθηκε μια σειρά από ενέσιμες θεραπείες, στο πρόσωπο και τον λαιμό. «Μου είπαν ότι έπρεπε να κάνω θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα στο πρόσωπο, να με κατατρυπήσουν στο μέτωπο, στο κάτω μέρος των ματιών μέχρι και στο λαιμό», περιέγραψε.

Κατά την καταγγελία του, οι υπεύθυνοι του κέντρου παρουσίασαν τη συγκεκριμένη θεραπεία ως αναγκαία, συνδέοντας, μάλιστα, την αποφυγή της με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του: «Αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω».

Οι θεραπείες των 10.900 ευρώ και οι «γιατροί» που δεν εμφανίζονται ως μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ο 60χρονος υποστήριξε, ωστόσο, ότι, όταν αργότερα απευθύνθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε πως δεν είχε ακνεϊκές κύστεις.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, για τις θεραπείες κατέβαλε συνολικά 10.900 ευρώ. Μετά τη διαδικασία, καταγγέλλει επίσης ότι υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αναζητήσει ιατρική φροντίδα σε δημόσια δομή υγείας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται πλέον και η ιδιότητα των δύο ανδρών που, σύμφωνα με την καταγγελία, παρουσιάστηκαν στον 60χρονο ως πλαστικός χειρουργός και δερματολόγος.

Όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, ακολούθησε έρευνα για τα στοιχεία τους και διαπιστώθηκε ότι δεν εμφανίζονται ως μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Σειρά καταγγελιών σε όλη τη χώρα

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά καταγγελιών για πραγματοποίηση ή προώθηση ιατρικών πράξεων και ενέσιμων θεραπειών, σε χώρους που δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ιατρικές δομές.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει και τις αρμόδιες Αρχές στην Κρήτη, με τον Ιατρικό Σύλλογο Χανίων να καταθέτει μηνυτήριες αναφορές.

Σύμφωνα με την πρόεδρό του, Βούλα Ορφανουδάκη, η οποία μίλησε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, έχουν υποβληθεί συνολικά τρεις μηνυτήριες αναφορές και εξετάζεται παράλληλα η κοινοποίηση καταγγελίας στον Σύλλογο Αισθητικών.

Οι σχετικές υποθέσεις αφορούν καταγγελλόμενες πράξεις που υπερβαίνουν, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, το πεδίο των υπηρεσιών αισθητικής και σχετίζονται με ιατρικές πρακτικές, μεταξύ άλλων και με τη χορήγηση ενέσιμων θεραπειών.

Νέες διευκρινίσεις από τον ΙΣΑ

Την ίδια στιγμή, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε σε νέες διευκρινίσεις σχετικά με παλαιότερες αναφορές που είχαν γίνει για τη γιατρό η οποία βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ΙΣΑ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε κατατεθεί έγγραφη καταγγελία που να αφορά τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της συγκεκριμένης γιατρού. Υπήρχε, ωστόσο, έγγραφη αναφορά που είχε υποβληθεί το 2014 και αφορούσε διαφορετική υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η αναφορά είχε γίνει από γονέα ανήλικης και αφορούσε ιατρική βεβαίωση σχετικά με την ψυχική υγεία της.

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι εξέτασε την υπόθεση και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή της γιατρού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ενώ παράλληλα έδωσε εντολή για άμεσο και απροειδοποίητο έλεγχο.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, η υπόθεση αφορούσε την εξέταση της ανήλικης και την έκδοση γνωμάτευσης για την ψυχική της υγεία από τη γιατρό, παρότι δεν διέθετε την αντίστοιχη ειδικότητα.

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