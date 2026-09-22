 Η «ανειδίκευτη» Γάκα είχε δώσει βεβαίωση σε ανήλικη για την ψυχική υγεία της – Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

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Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) υποστηρίζει ότι δεν είχε γίνει κάποια έγγραφη καταγγελία σε βάρος της Ιωάννας Γάκα, που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της Ηλία Θεοδωρόπουλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο σύλλογος τονίζει κατηγορηματικά ότι «καμία έγγραφη καταγγελία αναφορικά με τη λειτουργία του ιδιωτικού ιατρείου της κατηγορούμενης ιατρού δεν υφίσταται στον ΙΣΑ».

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι «κατά το έτος 2014, υπεβλήθη έγγραφη αναφορά γονέα ανήλικου ασθενούς, αναφορικά με την χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης από την κατηγορούμενη ιατρό, αναφορικά με την ψυχική υγεία της ανήλικης ασθενούς. Ο ΙΣΑ επιλήφθηκε της εν λόγω καταγγελίας και το Διοικητικό Συμβούλιου αποφάσισε την παραπομπή της ιατρού ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου».

Τέλος, αναφορικά με τους ελέγχους στο ιατρείο, ο ΙΣΑ σημειώνει πως «σε συνέχεια της προφορικής αναφοράς ενός συναδέλφου προς έναν άλλο, δόθηκε από τον επικεφαλής υπεύθυνο των αδειών λειτουργίας, εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο έλεγχο». «Τα ανωτέρω είναι τα μοναδικά και αληθή πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΙΣΑ.

Ο νεφρολόγος του «Νοσοκομείου Υγεία» Χρήστος Ιατρού αποκάλυψε προ ημερών ότι είχε προχωρήσει σε προφορική καταγγελία στον ΙΣΑ για πλασμαφαίρεση που πραγματοποιήθηκε παράνομα σε ιδιωτικό ιατρείο.

Ο νεφρολόγος είχε δηλώσει στην ΕΡΤ, ότι 35χρονη ασθενής από την Κύπρο είχε υποβληθεί σε αλλεπάλληλες συνεδρίες πλασμαφαίρεσης προκειμένου να αφαιρέσουν από το αίμα της τα μικροπλαστικά.

«’Εμαθα για το ιατρείο από ένα περιστατικό που νοσηλεύτηκε στο Υγεία πριν από ένα χρόνο. Πήγε ο ιατρικός σύλλογος έκανε έλεγχο και δεν βρήκε τίποτα. Υπήρχε ενημέρωση προφορική και όχι καταγγελία. Έτσι πήγε ο σύλλογος και έκανε τον έλεγχο το 2025», έλεγε.

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