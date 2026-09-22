Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος θέλει να πάει σπίτι του με… «βραχιολάκι» – Μετά την γραμματέα καταθέτουν όλες οι εργαζόμενες στο «ιατρείο»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με νέες καταθέσεις μαρτύρων διευρύνεται η ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της οποίας πέρασε την πόρτα του 32ου ανακριτή και η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.
Η εργαζόμενη έχει ήδη καταθέσει δύο φορές στο στάδιο της προανάκρισης. Η νέα κλήση της από τον ανακριτή έγινε έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Η κατάθεσή της φέρεται να επιβεβαιώνει όσα υποστήριξε στην απολογία του ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της υπεράσπισης, η 28χρονη «στηρίζει» την εκδοχή του γιατρού και περιγράφει συγκεκριμένα γεγονότα από το μοιραίο μεσημέρι και, ειδικότερα, από το διάστημα κατά το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν μέσα στο ιατρείο.
Όπως φέρεται να έχει καταθέσει:
Το συγκεκριμένο έγγραφο επικαλείται η υπεράσπιση ως στοιχείο που συνδέεται με το χρονικό πλαίσιο το οποίο περιγράφει η γραμματέας.
Ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη θεραπεία του τραγουδιστή. Η παρουσία του με άλλον ασθενή στο επίμαχο χρονικό διάστημα αποτελεί ένα από τα στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται η υπερασπιστική του γραμμή.
Οι δύο γιατροί έχουν βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η κατηγορία που τους αποδίδεται επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Παράλληλα με τη συνέχιση της ανάκρισης, η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων γιατρών εξετάζει τις δυνατότητες που έχει απέναντι στα εντάλματα προσωρινής κράτησης.
Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κατά των ενταλμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, εξετάζεται σε πρώτη φάση να κινηθεί μόνο ο 58χρονος γιατρός.
Το ενδεχόμενο που βρίσκεται υπό εξέταση είναι να απευθυνθεί ο ίδιος απευθείας στον ανακριτή ζητώντας την αποφυλάκισή του και την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με «βραχιολάκι».
Στο πλαίσιο της ανάκρισης αναμένεται να κληθούν ενώπιον του ανακριτή όλες οι εργαζόμενες στο ιατρείο. Η εξέταση του συνόλου των εργαζομένων κρίθηκε απαραίτητη καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα είχαν υποστηρίξει κατά τις προανακριτικές καταθέσεις τους.
Διαβάστε επίσης
Έπεσε μπουλντόζα από νταλίκα στη Λεωφ. Βουλιαγμένης – Κλειστές δύο λωρίδες
Ηγουμενίτσα: Σοκάρουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα – Μέχρι και 8 φορές μαχαιρώθηκε πισώπλατα η Πηνελόπη – Προσπάθησε να αυτοκτονήσει ο δράστης
Φθινόπωρο σε όλη τη χώρα και… χειμώνας στον Όλυμπο: Χιονίζει στην υψηλότερη κορυφή της χώρας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.