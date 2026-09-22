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22.09.2026 13:56

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος θέλει να πάει σπίτι του με… «βραχιολάκι» – Μετά την γραμματέα καταθέτουν όλες οι εργαζόμενες στο «ιατρείο»

22.09.2026 13:56
mazwnakis-theodoropoulos

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Με νέες καταθέσεις μαρτύρων διευρύνεται η ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της οποίας πέρασε την πόρτα του 32ου ανακριτή και η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Η εργαζόμενη έχει ήδη καταθέσει δύο φορές στο στάδιο της προανάκρισης. Η νέα κλήση της από τον ανακριτή έγινε έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση. Η κατάθεσή της φέρεται να επιβεβαιώνει όσα υποστήριξε στην απολογία του ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή.

Τι φέρεται να κατέθεσε για το κρίσιμο χρονικό διάστημα

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πλευρά της υπεράσπισης, η 28χρονη «στηρίζει» την εκδοχή του γιατρού και περιγράφει συγκεκριμένα γεγονότα από το μοιραίο μεσημέρι και, ειδικότερα, από το διάστημα κατά το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν μέσα στο ιατρείο.

Όπως φέρεται να έχει καταθέσει:

  • Περίπου στις 15:30 έφτασε στο ιατρείο ασθενής του 58χρονου γιατρού.
  • Εκείνη την ώρα ο γιατρός ξεκουραζόταν στον καναπέ.
  • Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρέμεινε με τον συγκεκριμένο ασθενή έως τις 16:10.
  • Στις 16:06 καταγράφηκε συνταγογράφηση εξετάσεων για τον ασθενή, όπως προκύπτει από έγγραφο που έχει ήδη προσκομιστεί στην ανάκριση.

Το συγκεκριμένο έγγραφο επικαλείται η υπεράσπιση ως στοιχείο που συνδέεται με το χρονικό πλαίσιο το οποίο περιγράφει η γραμματέας.

Ο ισχυρισμός του 58χρονου γιατρού

Ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στη θεραπεία του τραγουδιστή. Η παρουσία του με άλλον ασθενή στο επίμαχο χρονικό διάστημα αποτελεί ένα από τα στοιχεία στα οποία επικεντρώνεται η υπερασπιστική του γραμμή.

Οι δύο γιατροί έχουν βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η κατηγορία που τους αποδίδεται επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Στο τραπέζι αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»

Παράλληλα με τη συνέχιση της ανάκρισης, η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων γιατρών εξετάζει τις δυνατότητες που έχει απέναντι στα εντάλματα προσωρινής κράτησης.

Μέχρι την Παρασκευή μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κατά των ενταλμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, εξετάζεται σε πρώτη φάση να κινηθεί μόνο ο 58χρονος γιατρός.

Το ενδεχόμενο που βρίσκεται υπό εξέταση είναι να απευθυνθεί ο ίδιος απευθείας στον ανακριτή ζητώντας την αποφυλάκισή του και την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση, δηλαδή με «βραχιολάκι».

Θα καταθέσουν όλες οι εργαζόμενες του ιατρείου

Στο πλαίσιο της ανάκρισης αναμένεται να κληθούν ενώπιον του ανακριτή όλες οι εργαζόμενες στο ιατρείο. Η εξέταση του συνόλου των εργαζομένων κρίθηκε απαραίτητη καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα είχαν υποστηρίξει κατά τις προανακριτικές καταθέσεις τους.

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