«Βωβή» ενημέρωση στον Λευκό Οίκο από το μποϊκοτάζ των ΜΜΕ – «Απάντηση» στην απαγόρευση CNN, MS Now, Politico (videos)

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Χωρίς «φωνή» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η συνέντευξη Τύπου του Προέδρου των ΗΠΑ. Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι ανέστειλαν την μετάδοση ενώ το βίντεο που παρείχε ο Λευκός Οίκος δεν είχε ήχο από τις δηλώσεις του. Μένει να φανεί τι θα συμβεί στο σημερινό μπρίφινγκ, αργότερα, εφόσον έχει προγραμματιστεί.

Αμερικανικά ΜΜΕ περιγράφουν την κίνηση ως αξιοσημείωτη και άμεση συνέπεια της προσπάθειας του Τραμπ να περιορίσει την πρόσβαση στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους και να ελέγχει το περιεχόμενο της Ενημέρωσης.

Η ενέργεια των διαπιστευμένων, στον Λευκό Οίκο, δημοσιογράφων είναι σημαντική διότι χάρη σε εκείνους πραγματοποιείται το λεγόμενο pool, δηλαδή ο διαμοιρασμός όσων λέγονται και συζητούνται στο μπρίφινγκ του Αμερικανού Προέδρου ή του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, σε εκατοντάδες άλλους συναδέλφους τους, οπότε η απώλεια της ανεξάρτητης τηλεοπτικής κάλυψης μπορεί να περιορίσει αυτό που τα ΜΜΕ και οι Αμερικανοί πολίτες και το παγκόσμιο κοινό μπορούν να δουν και να ακούσουν.

Η ομάδα διαπιστευμένων δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου δεν είναι σταθερή αλλά σε αυτή εναλλάσσονται με περιοδικότητα οι ρεπορτερς που παραμένουν στο πλευρό του Προέδρου κατά τη διάρκεια των δημόσιων εμφανίσεών του και μοιράζονται τα ρεπορτάζ, τα ηχητικά αρχεία και το οπτικό υλικό τους με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης.

Η ομάδα περιλαμβάνει περίπου 20 δημοσιογράφους κάθε φορά. Ταξιδεύουν μαζί με τον Τραμπ στο Air Force One και… στριμώχνονται στο Οβάλ Γραφείο, παρέχοντας ενημερώσεις.

Η τηλεοπτική κάλυψη βασίζεται σε πέντε δίκτυα –ABC, CBS, CNN, Fox News και NBC– τα οποία αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη μετάδοση «ζωντανών» μεταδόσεων.

Οι καθημερινές ενημερώσεις «κοινοποιούνται προσεκτικά και γρήγορα για να καταγραφούν δημόσια και αποτελούν μέρος της λογοδοσίας του αξιώματος απέναντι στον λαό», περιγράφει ο Axios, σημειώνοντας πως η απόφαση να αποσυρθεί η τηλεοπτική κάλυψη μέσω του «pool» αποτελεί μια σπάνια επίδειξη ενιαίας αντίδρασης από έντονα ανταγωνιστικά δίκτυα ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης να υπαγορεύσει τι βλέπει το κοινό και με ποιον τρόπο.

Η ομάδα δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο εξασφαλίζει την κάλυψη σε περίπτωση που ο πρόεδρος χρειαστεί να απευθυνθεί στον λαό χωρίς προειδοποίηση, εξηγεί στον έγκριτο ειδησεογραφικό ηλεκτρονικό οργανισμό, ο δημοσιογράφος και νομικός Σεθ Στερν επικεφαλής της διεύθυνσης Προάσπισης Δικαιωμάτων του Ιδρύματος Ελευθερίας του Τύπου (Freedom of the Press Foundation), λέγοντας πως «ο Πρόεδρος είναι μια κινούμενη είδηση».

«Δεν πρόκειται, λοιπόν, απλώς για δημοσιογραφία που βασίζεται σε πληροφορίες από εσωτερικούς κύκλους της Ουάσινγκτον», τονίζει ο Στερν.

«Το press pool έχει υποτιμηθεί λόγω της συμπεριφοράς του Προέδρου. Το press pool δεν λαμβάνει ειλικρινείς και εμπεριστατωμένες πληροφορίες από αυτόν τον Πρόεδρο. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να αποτελεί είδηση. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται ο Πρόεδρος είναι είδηση. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος, εν μέσω πολέμου, φλυαρεί για έργα ματαιοδοξίας αποτελεί είδηση. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος συνεχίζει να επιπλήττει τις γυναίκες δημοσιογράφους αποτελεί είδηση», εξηγεί ο Στερν.

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