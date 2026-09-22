Το πρώτο «μακελειό» για την τηλεθέαση στα πρωινάδικα – Οι κόντρες «λεπτό προς λεπτό»

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Άρχισαν όλα σχεδόν ταυτόχρονα. Τα πρωινά ενημερωτικοψυχαγωγικά προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών- κυρίως των ιδιωτικών- που παίρνουν σκυτάλη στη μάχη τηλεθέασης από τις πολύ πρωινές ενημερωτικές εκπομπές.

Στο «άνοιγμα» της σεζόν 2026/2027 οι εκπομπές των (περίπου) 10.00 ήταν στην γραμμή εκκίνησης. Και ο επίσημος καταμετρητής απήχησης, η Nielsen, ήταν εκεί για την πρώτη δυναμομέτρηση της χρονιάς στην συγκεκριμένη τυπολογία εκπομπών.

Τα στοιχεία αποτελούν ενδείξεις και είναι τα προσωρινά. Έστω κι έτσι δίδεται μια αίσθηση της πρώτης… σύγκρουσης.

Αναμετρήθηκαν οι εκπομπές «Χαμογέλα και πάλι» (Mega), «Το πρωινό» (ΑΝΤ1), «Super Κατερίνα» (Alpha), «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» (STAR).

Στην πρώτη αναμέτρηση για την πρωτιά στην τηλεθέαση επικράτησε η εκπομπή με τη Σίσσυ Χριστίδου (15,9%). Το δεύτερο σε μέγεθος κομμάτι από την πίτα τηλεθέασης της «ζώνης» απέσπασε η εκποπμή με τον Γιώργο Λιάγκα (13,7%), ακολουθησε η Κατερίνα Καινούργιου (12,5%) και κατόπιν η Ζήνα Κουτσελίνη (7,6%).

Η ενημερωτική εκπομπή «Αταίριαστοι» (ΣΚΑΪ) έχει μεν κοινή ώρα έναρξης με το πρωινάδικο του Mega όμως ολοκληρώνεται στις 11.30 ενώ ο υπόλοιπος ανταγωνισμός εξακολουθεί να είναι στον «αέρα». Η εκπομπή του ΣΚΑΪ είχε επιδοση 10,1%. Επισης την ίδια, πάνω- κάτω- διάρκεια έχει η εκπομπή «10 παντού» (OPEN) η οποία χθες απέσπασε 4,7% μερίδιο.

Η «μάχη» τηλεθέασης στην πρεμιέρα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα με τα- ενδεικτικά- μερίδια τηλεθέασης.

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